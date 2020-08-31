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渣打集團：林遠棟出任大灣區行政總裁

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
渣打集團宣佈增設大灣區行政總裁一職，現任渣打台灣總經理林遠棟將出任此新職位。圖/渣打銀行提供
渣打集團宣佈增設大灣區行政總裁一職，現任渣打台灣總經理林遠棟將出任此新職位。圖/渣打銀行提供

為迎接粵港澳大灣區(「大灣區」)發展所帶來的重大商機，渣打集團宣佈增設大灣區行政總裁一職。現任渣打台灣總經理林遠棟將出任此新職位，生效日期擬為2020年10月1日。他將與香港區行政總裁禤惠儀及中國區行政總裁張曉蕾緊密合作，共同帶領及推動大灣區的發展戰略及統籌各業務的跨境合作。 

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示﹕「渣打已經把大灣區發展提升至重點策略領域。隨著大灣區的利多政策進一步落實，將強化區內的金融及經濟活動並產生更大的跨境金融服務需求。渣打設立大灣區行政總裁一職，充份反映我們對大灣區發展的長遠承諾，期望憑藉林遠棟豐富的銀行經驗，進一步強化跨境業務專長，抓緊中國市場開放及人民幣國際化帶來的商機，為大灣區個人和企業客戶提供更優質創新的金融服務。」 

林遠棟擁有超過25年的銀行經驗，曾擔任美國銀行中國區總裁及德意志銀行（中國）企業銀行的要職。他於1995年透過儲備幹部計劃加入渣打銀行，曾在香港及上海零售及企業銀行部門出任多項要職，2017年重新加入渣打銀行出任台灣總經理，帶領台灣業務成功轉型並建立更高效穩固的根基，協助當地業務永續發展。

渣打銀行

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