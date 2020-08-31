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新台幣午盤貶值2.1分 暫收29.542元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今（31）日午盤以29.542元兌1美元，貶值2.1分暫收，成交金額5.05億美元。

新台幣上周匯價低點在29.540元，高點為29.336元，周五以29.521 作收，較前周收盤價貶值0.9分。

周一台北股匯都呈現開高走低格局，新台幣今天早盤以29.510元兌1美元，升值1.1分開出，但相較於股市跌幅逐漸擴大，新台幣則是開盤走升後，一度觸及29.330元價位，大漲1.91角，並持續在高檔盤整，但在午盤收盤前急速拉回29.542元價位。

外匯交易員表示，就國際市場來看，美國聯準會主席鮑威爾於全球央行年會上宣布採行新貨幣政策框架，核心理念為於美國恢復充分就業之前，將允許通膨超過 2%，以尋求更長期貨幣擴張政策，由於聯準會承諾持續挹注美金流動性，預計將壓低美元，有利非美貨幣走勢。

新台幣有台灣基本面支撐下，仍有升值可能，就盤勢來看，受到亞幣轉強影響，新台幣同受升值壓力，然而盤中可見央行同步加大調節力道，傳達央行不欲新台幣升值立場，這將影響銀行間積極作空美元意願，緩和新台幣升值速度，因此預計新台幣近期以緩升格局為主。

新台幣 央行

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