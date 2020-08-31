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12國5G速率報告 台灣網速列第4

中央社 / 台北31日電
Opensignal公布12個國家的5G速率報告，沙烏地阿拉伯5G用戶下載速率達144.5 Mbps奪冠，加拿大、韓國位居2、3，台灣則以71.5Mbps列全球第4，若單純比較5G速率，台灣也以210.2 Mbps的速率拿下第4名。歐新社
Opensignal公布12個國家的5G速率報告，沙烏地阿拉伯5G用戶下載速率達144.5 Mbps奪冠，加拿大、韓國位居2、3，台灣則以71.5Mbps列全球第4，若單純比較5G速率，台灣也以210.2 Mbps的速率拿下第4名。歐新社

Opensignal公布12個國家的5G速率報告，沙烏地阿拉伯5G用戶下載速率達144.5 Mbps奪冠，加拿大、韓國位居2、3，台灣則以71.5Mbps列全球第4，若單純比較5G速率，台灣也以210.2 Mbps的速率拿下第4名。

國際測速機構Opensignal近日釋出最新的5G速率報告，針對全球12個國家包括台灣、美國、加拿大、韓國、英國、德國、瑞士、澳洲、荷蘭、科威特、沙烏地阿拉伯與香港，於今年5月16日至8月14日期間所進行的調查測試報告，分為主要3個主要項目，第一是5G用戶下載速率（透過4G與5G雙網），第二是5G網速與4G速率的比較，第三是5G的可用性。

報告中指出，沙烏地阿拉伯的5G用戶總體平均下載速度最快，具有144.5 Mbps的下載速度體驗，而加拿大的5G用戶則以90.4 Mbps排名第2。韓國是5G普及率最高的國家，速率75.6 Mbps，排名為第3，台灣則為71.5Mbps，名列全球第4，贏過荷蘭68.9 Mbps、瑞士56.4 Mbps、澳洲48.7 Mbps、香港48.2 Mbps、德國44.7 Mbps、科威特43.6 Mbps、美國33.4 Mbps等。

而英國5G用戶的整體下載速度在12個國家中敬陪末座，為32.6 Mbps。

不過，只考慮使用5G技術的平均下載速度時，沙烏地阿拉伯仍位居第1，速率高達414.2 Mbps，比4G快逾14倍，韓國以312.7 Mbps的平均下載速度躍升至第2，比4G速度快5倍。第3名為澳洲，5G平均下載速率為215.7Mbps，比4G快5倍；台灣同樣列第4，5G速率為210.2 Mbps，比4G快6.5倍；而英國排名上升至第9，美國，荷蘭和德國則分列倒數第1、第2、第3。

而在5G可用性方面，沙烏地阿拉伯以34.4%位居第1，科威特、香港分居2、3，分別為29.1%、26.1%，南韓第4名為20.7%，美國排名上升至第5，為19.3%，台灣為第6名、18.6%。

4G 5G 沙烏地阿拉伯

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