聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟部加強控管技術流向大陸 會計師：衝擊移轉訂價

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

經濟部已預告修正行政命令，加強控制台灣技術流向中國大陸，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，如果投審會未來針對技術合作的審核過於嚴苛，造成母公司因而無法收取權利金，反而不利集團企業的移轉訂價規劃。

經濟部預告修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條，將技術合作的定義除專門技術及智慧財產的授權以外，再將上述技術及智財的轉讓行為也列入納管；另將積體電路布局權明訂於納管技術合作的樣態之內，刪除商標專用權及著作財產權的合作樣態，目的在加強管控台灣技術外流。

段士良表示，台灣母公司允許中國大陸子公司使用其技術以製造產品供集團銷售是常態，台灣稅局為了不讓中國大陸子公司占台灣母公司便宜，也會要求台灣母公司跟中國大陸子公司收取權利金，以彌補先前投入的研發成本，如果投審會未來針對技術合作的審核過於嚴苛，造成母公司因而無法收取權利金，反而不利集團企業的移轉訂價規劃。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，某些具有技術的公司由於自有資金不足，如果市場剛好又在中國大陸，可能會先以小資本設立中國大陸子公司，中國大陸投資方之後再用現金溢價投資，合資公司就有資金購買台灣母公司技術；又或者台灣母公司透過技術作價方式成立中國大陸子公司，中國大陸投資方再溢價增資，中國大陸合資公司就有資金繼續研發或是開拓市場。未來這些合資方式也需先報投審會申請核准。

段士良建議，如果可以明訂需要事先申請核准的敏感技術類別或產業，應該可以大幅減少技術授權與轉讓的申請，除可促進行政效率外，也讓非敏感產業更容易事先掌握集團投資及稅務規劃。

投審會 經濟部

延伸閱讀

大陸昨新增確診17例 均為境外移入

大陸金九銀十帶動美麗概念股 羅麗芬亮燈

疫情巨大衝擊 陸三大航空上半年虧損逾260億人民幣

救命錢來了！中小型事業資金紓困、振興貸款即日申請

相關新聞

台捷經貿論壇登場 王美花：全球都關注供應鏈調整問題

經濟部長王美花今（31）日表示，就產業面部分，台灣、捷克將在「2020 台灣．捷克經貿暨投資論壇」上簽署三個MOU，包括...

61%上班族曾揹職場黑鍋 求自保「三件東西」一定要留好

面對職場悶經濟，你是否也曾揹過黑鍋呢？yes123求職網今（31）日公布「職場黑鍋與半澤指數調查」，發現有高達60.6%...

12國5G速率報告 台灣網速列第4

Opensignal公布12個國家的5G速率報告，沙烏地阿拉伯5G用戶下載速率達144.5 Mbps奪冠，加拿大、韓國位...

經濟部加強控管技術流向大陸 會計師：衝擊移轉訂價

經濟部已預告修正行政命令，加強控制台灣技術流向中國大陸，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，如果投審...

7月製造業景氣續亮藍燈 信號值微減0.08分

台經院今（31）日發布7月製造業景氣燈號，燈號續維持在代表景氣衰退的藍燈。景氣信號值微幅減少0.08分，由109年6月的...

救命錢來了！中小型事業資金紓困、振興貸款即日申請

經濟部今（31）日修正公告「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」第三點、...

專家看本周指標／美經濟可望持續復甦

近期金融市場的焦點著重於美國聯準會（Fed）是否可能引入平均通膨目標框架；這將強化2％的通膨目標並非上限，且Fed可能因...

立院9月開議 減稅法案多

立法院將於9月開議，不少部會再提出減稅法案，包括文化部提出《文化藝術獎助條例》修法、國發會提出《外國專業人才延攬及僱用法...

產業戰略論壇9月16日登場 蘇建榮：點火疫後民間投資

財政部長蘇建榮表示，美中貿易戰與疫情後振興階段，產業鏈面臨調整，企業需升級轉型，財政部推出「兆元振興融資」、「百億創投」...

電證合一沒誘因 學者：2成綠電目標 逼大戶埋單

經濟部能源局預告中的「用電大戶」條款，無論負擔義務基準、綠電設置緩衝期，都和工商業界有不小的落差，中經院助研究員陳中舜指...

用電大戶緩衝期 工總盼延長

經濟部能源局廿六日預告「用電大戶」條款，適用對象門檻、綠電設置緩衝期五年皆不變，但增加兩年檢討期與分年目標。不過，在預告...

王永慶么子王文祥欲留台灣 曝「還有18年可以拚」

台塑集團創辦人王永慶么子王文祥近日回台，今（30）日出席台北101教會「蒙神引導的人生」王文祥見證分享會，除了分享過去1...

熱門新聞

電信三雄衝5G 手機補貼潮重現

貨櫃海運價狂漲 十年新高

華為加價搶料 台鏈大補

金控集團 將可共享客戶資料

王永慶么子王文祥欲留台灣 曝「還有18年可以拚」

與病毒單打獨鬥沒戰力 高端疫苗加入台美聯隊抗疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。