7月製造業景氣續亮藍燈 信號值微減0.08分

台經院今（31）日發布7月製造業景氣燈號，燈號續維持在代表景氣衰退的藍燈。景氣信號值微幅減少0.08分，由109年6月的9.87分減至7月之9.79分。

台經院表示，儘管全球疫情依舊險峻，然各主要國家經濟重啟方向不變，需求持續回升。在國內製造業方面，半導體高階需求強勁，製造業廠商對當月景氣看法較為樂觀，拉抬經營環境面指標，然疫情未見停歇，美中緊張關係再度升溫，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍中，部分原物料生產受到工安事故與定期檢修影響，也拖累原物料投入面指標表現。

就細部產業來看，7 月化學材料業景氣續維持衰退的藍燈。部分石化原料報價仍面臨供給過剩壓力，且疫情影響部分石化產品需求尚未回復到去年同期水準，加上國內大廠部分工廠進行定期檢修，壓抑本產業整體銷售成長力道，令化學品外銷訂單、出口與化學原材料生產指數表現仍維持負成長，拖累需求面指標。

電腦產品與電腦組件業的景氣燈號續為持平的綠燈。電子零組件產業受惠於高效能運算領域對於先進製程的需求仍暢旺，以及終端應用市場新機的備貨效應，使得電子產品外銷訂單、電子零組件出口與生產表現續呈正成長，有助於拉抬需求面指標表現。

電腦電子產品及光學製品業方面，受惠於Intel推出第十代處理器平台，促使國內廠商所屬晶片組主機板的出貨動能顯著提升，以及疫情促進宅經濟商機蓬勃發展，加上伺服器與資料中心仍具拉貨力道。

展望未來，台經院表示，儘管7月製造業燈號續亮藍燈，不過隨著全球經濟需求漸次回溫，國際原油價格緩步走高，進而帶動國內製造業產品需求，有助於拉抬需求面、售價面與經營環境面指標表現，有機會轉為黃藍燈。

不過，各國疫情尚未平息，加上美中關係持續緊繃，美國對於特定廠商的禁令涵蓋範圍有多廣仍未知，若影響到國內相關供應鏈廠商，恐將影響到台灣經濟成長動能，故未來仍須留意全球新冠肺炎疫情與美中關係發展。