61%上班族曾揹職場黑鍋 求自保「三件東西」一定要留好

面對職場悶經濟，你是否也曾揹過黑鍋呢？yes123求職網今（31）日公布「職場黑鍋與半澤指數調查」，發現有高達60.6%的上班族透露，「曾經」有為了主管或同事的錯誤扛責任而「揹黑鍋」，至於上班族選擇自保的方法前三名則是電郵內容、簡訊、會議記錄。

此外，該份調查也顯示，57.1%的上班族透露，曾經有被主管搶功勞的經驗，另有66.6%的上班族指出，「曾經指正過」主管的決策有錯誤。整體而言，「拒揹黑鍋，反擊黑心主管」，以日劇人物半澤直樹為借鏡，上班族自認的「半澤指數」，平均落在52分，且自評達「滿分、100分」的，僅佔5.6%而已。

若跳脫職場劇片段，回到現實生活中，仍有57.1%的人表示，曾經遭遇過「職場鬥爭」，這當中的53.6%透露，「最終所幸有保住工作」，但仍有46.4%坦言，「最終不幸沒有保住工作」。至於面對職場鬥爭的方式，56.2%「沒有正面迎戰、反擊」，也有43.8%「選擇正面迎戰、反擊」。

綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，由於上司與下屬之間，原本就屬於權力不對等的關係，當自己被主管要求揹黑鍋時，不少人恐怕仍以保住工作為優先考量。但若不幸遭受「職場小人」或辦公室謠言中傷，結果導致公司損失都算在自己身上，此時絕對不要忍氣吞聲扛起黑鍋，一定要明確且公開抗拒，並且「向上」表達不滿，釐清責任歸屬。

因此楊宗斌建議，若屬於涉及違法的黑鍋，或是損失遠超過負擔能力的黑鍋，千萬不要揹。但是，如果這個黑鍋，帳是算在自己部門的整體表現上，幫部門主管扛下來，一方面他也欠你一個人情，另一方面你可以利用這個機會，展現自己的能力提升績效，反敗為勝，把黑鍋洗成白鍋，有時候反倒有助於未來的升遷。

「職場黑鍋與半澤指數調查」，是於2020年8月6日到8月19日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有正職工作的會員，有效問卷共1,360份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業有效問卷共990份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。