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救命錢來了！中小型事業資金紓困、振興貸款即日申請

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部今（31）日修正公告「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點」第三點、第九點，並自即日生效。

經濟部表示，針對因新冠肺炎疫情影響，需申請紓困振興貸款及利息補貼的事業單位，必須是依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記的營利事業、無上述登記而有稅籍登記的營利事業，或依商業登記法第五條得免辦理登記的小規模商業。

且必須符合自今年1月起任連續2個月的月平均或任一個月之營業額較今年內任一個月、108年下半年之月平均、108年同期月平均、107同期月平均或其他經主管機關認定之期間之營業額減少達15%，並由經濟部、受經濟部委任、委託的機關（構）或金融機構認定屬實。

此外，申請紓困貸款及利息補貼的事業單位也不能是依產業創新條例第46四條之1規定公告的工業區閒置土地清冊的土地所有權人。也不能是工廠管理輔導法第28條之1所稱105年5月20日以後新增未登記工廠所隸屬的事業主體。

經濟部強調，本要點所稱受影響中小型事業，指受影響事業中，合於中小企業認定標準第二條所列基準的事業。且受影響事業應於中華民國109年12月31日以前向金融機構提出申請，其中營運資金及振興資金貸款應於核貸後3個月內完成第一筆動撥，最遲應於110年6月30日以前動撥完畢。

經濟部 肺炎 疫情

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