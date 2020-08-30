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王永慶么子王文祥欲留台灣 曝「還有18年可以拚」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台塑集團創辦人王永慶么子王文祥。記者黃有容／攝
台塑集團創辦人王永慶么子王文祥。記者黃有容／攝

台塑集團創辦人王永慶么子王文祥近日回台，今（30）日出席台北101教會「蒙神引導的人生」王文祥見證分享會，除了分享過去14年纏訟歷程，也表示接下來都想待在台灣。他拋出「回台塑」想法，但台塑集團「已讀不回」，他指出會持續溝通，更說台塑集團總裁王文淵有意退休，自己「還有18年可以拚」，父親的栽培也正是為此。

王文祥表示，假如他與父親王永慶做人原則不相近甚至相反，2005年王永慶就不會把台塑企業下游賣給他。他認為，王永慶的用意就是希望兒子更加成長、進步，自行管理企業、背負全部的風險，學習經過挫折和風浪，才會成長，也才能回去管理台塑企業，否則在台塑這樣的大企業包圍和保護下，成長可能有限。同時他也認為，「領導人應該要去外面看看後，從外面往裡看」，企業才會進步。

王文祥強調「做兒子的有責任回去貢獻」，台塑企業是家族企業，一定要有王家的人和專業經理人一起負責。他表示，去年就已經提過，二姐王雪齡也已經去找王文淵兩次，指「文淵一直說要退休，那棒子應該交給文祥」。他認為，王文淵年紀較他長18歲，也代表現在接班，他還有18年可以為台塑努力。

王文祥說，他是否能回台塑，其實王文淵、王文潮、王瑞華及王瑞瑜四人，和台塑董事會，就可以充分決定，他也找四人溝通過，但目前台塑集團沒有回應，他認為是「人之常情」，個人總是要保護自己的利益和權益。

「回台塑」並不是王文祥現在才有的想法，他指出，2008年王永慶過世時就有談過，但當時被以「經驗不足」而否決。現在，王文祥認為自己「可以承擔了」。即使如此，他對於是否有把握「回去」，只回答「不知道欸」，但是希望能留在台灣、對國家負責任，美國事業可以交給大兒子。

至於哥哥王文洋控告王文淵等7人涉侵占遺產等罪，被判不起訴，是否會影響到王文祥的接班路，他表示，「很愛大哥，但不贊同起訴爭財產」；他認為「是你的就是你的，不是就是不是」，且他和王文洋是獨立個體，假如因為這起訴訟理由否決接班，他認為「這是藉口、不是一個好的理由」。

台塑集團 王文淵 王永慶

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