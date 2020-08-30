王文祥細述14年官司勝訴歷程 王雪紅第一排支持

台塑集團創辦人王永慶么子、JM Eagle總裁兼執行長王文祥近日回台，今（30）日出席台北101教會「蒙神引導的人生」王文祥見證分享會，細述JM Eagle的14年官司，說到勝訴後的想法，他認為「這些事讓他成長」。三姐王雪紅及大姐王貴雲、二姐王雪齡全程都在第一排聆聽，王文祥講到激動處，王雪紅也跟著微笑鼓掌。

分享會中，王文祥與妻子王范文華一起在台上花了近70分鐘講述JM Eagle纏訟14年的歷程，王范文華說，當時王文祥剛抗癌成功，就面臨官司問題，一審敗訴時，她幾近崩潰。不過王文祥認為，回過頭看，若沒有這些經歷，「我不會成長」。

王文祥表示，事情發生在2006年，要向客戶收回扣的員工韓德斯被開除，接著韓德斯找了專業舉報律師團，對JM Eagle提出不實控訴，導致檢查官無預警抽查旗下19座廠房、近千支管材，美國司法部門查扣一萬份以上的文件。JM Eagle接續被美國10個州、103個城市和給水管理局聯合起訴，送進美國聯邦法院，遭求償三百億新台幣。

王文祥指出，當時面對所有求償，他都不願支付，僅因為了堅持清白和原則。他描述，檢舉律師團找「紐約時報」進行不實報導，客戶、供應商、銀行都懷疑JM Eagle，甚至他一開始找的律師還「背叛」了他，反告他成為「案外案」，又碰上2011年經濟衰退，王文祥面臨巨大的壓力。

王文祥說，在大多數律師都覺得「必輸」的情況下，他找到非常專業的新律師，並在2018年進入第二審，12人陪審團中有9人認為JM Eagle不須賠償、3人認為應賠償120萬美元，沒有達到共識，二審判定無效。