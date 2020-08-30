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大數字／貨運量提升 航空業露曙光

經濟日報 / 記者林于蘅╱台北報導

新冠肺炎疫情讓台灣產業表現呈現兩樣情，今年傳產出口一片慘澹，高科技貨品製造及出口則十分強勁。由於高科技產品適於空運，積體電路出口暢旺，連帶也推升貨品空運表現，讓原本因疫情以致客運停擺的航空業，營運露出一線曙光。

長期以來，積體電路業資本支出撐起台灣投資一片天，昨日投資帶動今日生產及出口的正向循環已經顯現。據財政部出口貿易統計，積體電路出口大放異彩，今年前七月累計出口規模達647.4億美元，占總出口比重高達34.8%，帶動電子零組件出口表現持續領先。

而體積小、價值高，多以飛機運輸之電子與資通產品，是空運報單的大宗，強勁出口表現進而挹注航空貨運業績，也是華航第2季轉虧為盈的主因。

財政部統計處表示，觀察今年7月的出口表現，在11個主要出口貨類中，有八類貨品出口表現，都較去年衰退，但7月出口卻仍能維持正成長，靠的就是電子零組件、資通與視聽產品的亮眼表現。

電子零組件近年躍升我國出口最強貨類，其中又以積體電路為主要出口貨品，據統計，今年7月電子零組件109.8億美元的出口值中，有98.4億美元屬於積體電路出口的貢獻。

此外，根據關務署統計今年上半年海關進出口報單情形，今年受到新冠肺炎疫情干擾、美中貿易戰影響，出口呈現電子強、傳產弱的趨勢，同業也反映在報單狀況，呈現空運、海運兩樣情。

新冠肺炎 疫情

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