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大數字／半導體需求旺 製造業主力

經濟日報 / 記者林于蘅╱台北報導
圖／經濟日報提供
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半導體業投資熱，相對應的生產動能也很暢旺；受惠遠距需求延續、半導體高階製程需求強勁，今年電子零組件業、積體電路業生產指數維持在高點，替國內製造業增色不少，彌補受疫情而拖累而損失的傳統貨品製造商機。

經濟部統計處指出，截至7月，電子零組件生產指數已連續九個月正成長，所屬的積體電路業不僅連九紅，還都是雙位數成長，生產動能非常強勁。

統計處指出，7月電子零組件業生產指數132.8，年增14.4%，為連續第九個月正成長；主要動能來自於積體電路業的貢獻，由於5G基礎建設加速，高效能運算需求擴增，加上遠距應用產品相關晶片需求仍殷，帶動晶圓代工生產攀升，使得7月積體電路業生產指數達146.2，年增22%，更是連續第九個月雙位數正成長。

除了電子零組件業，整體電子業表現都相當亮眼，統計處指出，像是電腦電子產品及光學製品業也不受疫情干擾，7月生產指數達179.6，年增12.8%，連六月正成長，主因國內產能擴增，可攜式電腦、伺服器、網通設備、電腦設備零件需求熱絡。

半導體 疫情

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