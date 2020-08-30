大數字／今年投資率23.6% 衝九年新高

主計總處看好國內投資表現，根據最新經濟預測報告，今年國內投資毛額將突破4.6兆元，投資率升至23.6%，創下近九年高點。推動投資率走揚的主因則是台積電今年的資本支出上看5,000億元，占國內投資毛額比重近11%。

主計總處說明，「國內投資毛額」就是國內的「資本形成」，包括「固定資本形成」及「存貨變動」。而「投資率」則為國內投資毛額占國民所得毛額（GNI）比率，可反映我國投資動能強弱。

觀察近十年的投資率趨勢，2010年時，政府為了對抗金融海嘯對台灣經濟的衝擊，擴大財政支出，推動不少特別預算，投資率一口氣飆升至24.4%。後因計畫執行完畢，投資率便一路走跌，我國陷入投資不振困境，直到2017年底推出前瞻基礎建設計畫後，2018年才終止投資率連續下滑跌勢。

主計總處指出，今年投資率估能衝上九年新高，主要來自於三個主體別的投資都有可觀的增幅；不論民間和政府都持續明顯的成長，像是民間投資去年已經成長9.9%，在高基期之下，今年還是估能繼續成長2.4%，而民間投資規模很大，今年將有3.7兆的規模，是投資率成長主要貢獻。

值得注意的是，台積電曾於法說會時公開表示，台積電2020年的資本支出預估將介於160億到170億美元，相當於新台幣5,000億元；如此換算，該投資金額不僅占了全國民間投資的13.5%，更是今年台灣整體國內投資毛額的11%。也就是說，今年4.6兆元的國內投資毛額中，有超過一成來自台積電的投資貢獻。

主計總處官員表示，台積電為了提升競爭力，持續投資高階製程，而台積電的生產基地幾乎都在台灣，該公司投資額也幾乎會計入台灣的GDP，挹注台灣經濟成長。

另從經濟部投資處統計資料來看，未來三年民間投資大案也都以半導體為大宗。其中，今年上半年已經完成的5億元以上的投資案共有40件，投資額達842.9億元，有超過一半、高達438.1億元的投資額來自「電子零組件製造業」。

就全年而言，預計今年可完工的5億元以上投資案共164件，總投資額達8,069.3億元，其中「電子零組件製造業」最大宗，全年落實的投資額估為4,512億元；其次為「電力及燃氣供應業」投資額達771.1億元，也與政府積極布建離岸風電等綠能發電的趨勢相符合。

主計總處官員說明，民間投資方面，主要來自於國內半導體廠商為了維持製程領先，持續擴增資本支出，台商回流國內投資逐步落實在台投資計畫，以及離岸風電與太陽光電等綠能設施，在政策支持之下持續擴建推進投資計畫。此外，電信業者5G網路加速布建，以及危老重建與都更等投資活動推展，也持續維繫投資動能。