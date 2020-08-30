快訊

吳德榮：梅莎將增強為今年最強颱 不致直接襲台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大數字／今年投資率23.6% 衝九年新高

經濟日報 / 記者林于蘅╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

主計總處看好國內投資表現，根據最新經濟預測報告，今年國內投資毛額將突破4.6兆元，投資率升至23.6%，創下近九年高點。推動投資率走揚的主因則是台積電今年的資本支出上看5,000億元，占國內投資毛額比重近11%。

主計總處說明，「國內投資毛額」就是國內的「資本形成」，包括「固定資本形成」及「存貨變動」。而「投資率」則為國內投資毛額占國民所得毛額（GNI）比率，可反映我國投資動能強弱。

觀察近十年的投資率趨勢，2010年時，政府為了對抗金融海嘯對台灣經濟的衝擊，擴大財政支出，推動不少特別預算，投資率一口氣飆升至24.4%。後因計畫執行完畢，投資率便一路走跌，我國陷入投資不振困境，直到2017年底推出前瞻基礎建設計畫後，2018年才終止投資率連續下滑跌勢。

主計總處指出，今年投資率估能衝上九年新高，主要來自於三個主體別的投資都有可觀的增幅；不論民間和政府都持續明顯的成長，像是民間投資去年已經成長9.9%，在高基期之下，今年還是估能繼續成長2.4%，而民間投資規模很大，今年將有3.7兆的規模，是投資率成長主要貢獻。

值得注意的是，台積電曾於法說會時公開表示，台積電2020年的資本支出預估將介於160億到170億美元，相當於新台幣5,000億元；如此換算，該投資金額不僅占了全國民間投資的13.5%，更是今年台灣整體國內投資毛額的11%。也就是說，今年4.6兆元的國內投資毛額中，有超過一成來自台積電的投資貢獻。

主計總處官員表示，台積電為了提升競爭力，持續投資高階製程，而台積電的生產基地幾乎都在台灣，該公司投資額也幾乎會計入台灣的GDP，挹注台灣經濟成長。

另從經濟部投資處統計資料來看，未來三年民間投資大案也都以半導體為大宗。其中，今年上半年已經完成的5億元以上的投資案共有40件，投資額達842.9億元，有超過一半、高達438.1億元的投資額來自「電子零組件製造業」。

就全年而言，預計今年可完工的5億元以上投資案共164件，總投資額達8,069.3億元，其中「電子零組件製造業」最大宗，全年落實的投資額估為4,512億元；其次為「電力及燃氣供應業」投資額達771.1億元，也與政府積極布建離岸風電等綠能發電的趨勢相符合。

主計總處官員說明，民間投資方面，主要來自於國內半導體廠商為了維持製程領先，持續擴增資本支出，台商回流國內投資逐步落實在台投資計畫，以及離岸風電與太陽光電等綠能設施，在政策支持之下持續擴建推進投資計畫。此外，電信業者5G網路加速布建，以及危老重建與都更等投資活動推展，也持續維繫投資動能。

台積電 半導體

延伸閱讀

台積電猛發債 推升整體公司債發行金額創新高

英特爾不夠力 美超級電腦宣揚國威可能要靠台積電

半導體庫存風險大！外資開出台積電降評第一槍

中芯招手蔣尚義回鍋

相關新聞

大數字／今年投資率23.6% 衝九年新高

主計總處看好國內投資表現，根據最新經濟預測報告，今年國內投資毛額將突破4.6兆元，投資率升至23.6%，創下近九年高點。...

8月PMI指數 可望擴張

中經院將於9月1日發布8月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI），因台灣防疫佳，加上國際對人工智慧...

家戶比財力 北富南窮…濁水溪以南低於平均值

主計總處公布了一○八年度家庭收支調查的細目，比較各縣市每戶可支配所得的中位數發現：北富南窮。台北市、桃園市、新竹縣、新竹...

大數字／半導體需求旺 製造業主力

半導體業投資熱，相對應的生產動能也很暢旺；受惠遠距需求延續、半導體高階製程需求強勁，今年電子零組件業、積體電路業生產指數...

大數字／貨運量提升 航空業露曙光

新冠肺炎疫情讓台灣產業表現呈現兩樣情，今年傳產出口一片慘澹，高科技貨品製造及出口則十分強勁。由於高科技產品適於空運，積體...

人口老化 醫療支出攀升

主計總處公布108年度的家庭收支調查指出，受人口老化影響，醫療保健支出已超過在家用餐的支出，占消費支出的16%，平均每戶...

BTC開會 聚焦精準健康產業

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將在9月1日起一連舉行三天會議，今年BTC邀請的專家包括跨國藥廠阿斯特捷利康副總...

家庭醫療支出 平均每月逾萬

主計總處公布一○八年度的家庭收支調查指出，受人口老化影響，醫療保健的支出已超過在家用餐的支出，占消費支出的百分之十六，平...

家庭收支大調查 北富南窮

主計總處公布了108年度家庭收支調查細目，比較各縣市每戶可支配所得中位數發現，北富南窮。台北市、桃園市、新竹縣、新竹市一...

新版租賃契約9月1日上路 每度電費設上限

內政部今天提醒，新版租賃契約將在9月1日上路，房東在租賃期間不得調漲租金；房東收取電費要約明夏月及非夏月，且不能超過台電...

桃園客運遭爆日開16小時血汗工時 工會喊告公總查不到

桃園客運今天遭爆料，司機班表違反規定，長達16小時，桃客還要求全日班駕駛攜帶2個用來識別身分、紀錄行車動態的USB，以此...

遭爆日開16小時血汗工時造假 桃園客運否認：查無此事

平面媒體報導桃園客運司機班表違反規定，實際工時長達13到16小時，桃客還要求全日班駕駛攜帶2個用來識別身分、紀錄行車動態...

熱門新聞

口罩趕工！康那香新機台9月上線 日產能有望突破百萬

新版租賃契約9月1日上路 每度電費設上限

桃園客運遭爆日開16小時血汗工時 工會喊告公總查不到

遭爆日開16小時血汗工時造假 桃園客運否認：查無此事

家戶比財力 北富南窮…濁水溪以南低於平均值

世界先進董座方略：明年8吋晶元產能依然吃緊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。