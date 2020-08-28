台微體公告 終止與Sandoz AG合作
台微體（4152）今（28）日公告和Sandoz AG共同同意終止美國及歐盟區liposomal amphotericin B(安畢黴®)特殊學名藥品之授權合約；目前台微體正與其他的合作夥伴進行授權洽談中，此規劃將有助於liposomal amphotericin B的全球銷售佈局。
台微體董事會決議將收回liposomal amphotericin B的權利授權，為全球商業化之發展提供更多的彈性。安畢黴®是治療嚴重及全身性黴菌感染藥物，目前已完成放大批量試產，該產品已送件申請中國藥證，歐美市場也會陸續送件申請，台微體和Sandoz AG終止合作後，會依規劃時程推動相關的銷售及全球佈局。
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