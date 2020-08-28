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台美有機會洽簽BTA 經濟部：機械出口受益最大

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

台美洽簽BTA有望！政府宣布自明年起開放含萊克多巴胺的美豬、美牛進口，經濟部王美花今（28）日強調，台灣若要洽簽BTA或CPTPP，就一定要先過美豬、美牛這關，否則是不可能的事情。經濟部官員表示，考量此舉可拉近台美經貿關係，有機會與美方簽署雙邊貿易協定（BTA）。

經濟部表示，根據中經院模型推估，若台灣未來能與美國達成BTA簽署，則雙方解除關稅及服務業障礙後，對美出口將會成長19億美元；其中，主要關稅受益對象依序為機械產品、化學品、鋼鋁、金屬工具、橡膠製品及光學製品（面板）等。

此外，王美花說，台美簽訂BTA將會有相當高的示範作用，未來能更順利與其他國家洽簽貿易協定。其中，經濟部指出，台灣若加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，則預期紡織業受益最大，其次依序是橡膠製品、鋼鐵、加工食品、紙類及汽機車等。

王美花表示，台灣經濟高度仰賴外貿，未來經濟要繼續成長，就一定要確保台灣的對外貿易能持續擴大規模，也就勢必要爭取加入CPTPP。

王美花透露，近期傳統產業的業者多次向經濟部「求救」，由於台灣沒有FTA，與其他國家競爭產品時，先天上就有關稅壁壘的限制，以致產業的國際競爭力不如人。

王美花表示，CPTPP的11個會員國，以及我國主要貿易競爭對手日韓都已開放含有萊克多巴胺的豬肉進口；只有台灣的標準與國際規範不一致，致使台灣在國際經貿談判屢屢碰壁。

王美花強調，台灣若不解決美豬、美牛進口問題，與他國洽簽自由貿易協定（FTA）或區域經濟整合協定都是不可能的事情。台灣必須克服台美之間長期以來的問題，才有機會繼續往下走；否則最終，台灣就會被世界孤立，這也是政府在此刻決定開放的關鍵原因之一。

王美花 經濟部 CPTPP

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放寬美豬美牛 政院：守護國人健康標準一直沒變

為何此時開放美豬、美牛？經濟部臉書發文說明

王美花：若不解決美豬、美牛 加CPTPP是不可能的事

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