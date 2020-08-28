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彰化案政風二階調查完成 陳時中：有便宜行事的味道

衛福部有條件核准 聯亞生技新冠疫苗進行一期臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

UBI／聯亞集團今（28）日宣布，所研發的高精準設計新冠肺炎（COVID-19）疫苗UB-612，今日獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）有條件核准進行第一期臨床試驗。聯亞生技將開始篩選合格受試者，待9月初完成補件並取得正式核准後，開始施打疫苗。

聯亞生技表示，這次試驗將於健康成人受試者施打兩劑，受試者分低、中、高三個劑量組，每組20名，預計共收60名受試者，主要目的為探索本疫苗之安全性、耐受性及免疫原性。試驗醫院為中國醫藥大學附設醫院，由黃高彬主任擔任試驗主持人。

聯亞生技表示，UB-612疫苗係UBI／聯亞集團利用獨有的專利平台技術，針對新冠肺炎病毒開發的高精準設計疫苗。

UB-612除了含有精準設計的S1-RBD病毒抗原外，更加入了全球首創的CTL及Th抗原決定位胜肽，這些胜肽選自於可與人類MHC I和II結合，且具免疫優勢的M、S2和N部位。這種經過精準設計的Th／CTL混合胜肽，可以活化T細胞，並引發T細胞的記憶反應和效用功能。

聯亞生技表示，在動物試驗中，注射UB-612疫苗除了可使動物產生大於10,000倍稀釋的高度特異性中和抗體，也可產生Th1型之T細胞免疫反應。預期具多重成分的UB-612疫苗，於人體內將能引起均衡的B細胞活化並擴大T細胞免疫反應，以達到良好保護效果。

聯亞生技強調，基於以上非臨床試驗結果，UB-612疫苗有條件獲准於台灣進行第一期臨床試驗，並規劃於台灣、美國及巴西等國進行第二/三期多國多中心臨床試驗，以證實疫苗之療效與安全性。

UBI/聯亞集團已在台灣建立TFDA及美國FDA核准之生產設施，並計劃在2020年12月至2021年第1季間，於集團內公司生產5,000萬劑至1億劑疫苗，2021年可在無需委外之情況下生產5億劑至10億劑，使得未來定價極具成本效益之競爭性。

疫苗 聯亞 生技

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