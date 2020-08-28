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彰化案政風二階調查完成 陳時中：有便宜行事的味道

開放美牛豬是在貿易戰中選邊站？經濟部：完全沒關係

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

總統蔡英文今下午正式宣佈開放美豬、放寬美牛，外界擔心這是否代表台灣在美中貿易戰中選邊站？曾任國貿局局長的經濟部次長陳正祺表示，這跟選邊站完全沒有關係，從扁政府時代就說要跟美國簽FTA，一直到馬政府、蔡政府，都是一樣的立場。

為何選擇在這時間點開放？經濟部次長陳正祺表示，總統覺得現在是關鍵的時間點，現在台灣在國際的能見度高，支持台灣的國際聲音越來越多，美中貿易戰後供應鏈出現變化，加上許多台商回來，部分台商本來是做美國市場，對此更寄予厚望，因此決定要趕快推動，現在是做出關鍵決定的時候。

陳正祺表示，這次開放美豬、放寬美牛，有利於台美雙邊貿易，目標當然是未來推動台美BTA。但其實要洽簽貿易協定，國內還要有凝聚共識的過程，美方也是，但目前美方內部支持台灣的聲量越來越多，目前確實看起來有利，如同總統講的，現在這時候必須要先排除長久以來的障礙。

但大陸做為台灣最大貿易往來國，這次開放是否有在美中貿易戰中「選邊站」的意味？陳正祺說：「沒有，這跟選邊站完全沒有關係。」他說，不管是台美的BTA，甚至是未來的CPTPP，歷屆政府都是往這目標去邁進，從扁政府時代，就說要跟美國簽FTA，當時也沒有中美貿易戰，哪有選邊站問題，到後來的馬政府，與現在的蔡政府，都是一樣的立場。美豬美牛的開放，主要是要跟國際標準接軌，而未來除CPTPP還有其他貿易整合，台灣的貿易自由化才是長期目標。

陳正祺也表示，這次的開放主要是以美豬為主，相信衛福部跟農委會，會確保食品安全跟做好配套，讓國內不會有產業受到損害。至於受益的產業，因為現在只是推動經貿自由化，增加經濟貿易動能，如果可以順利進入到洽簽貿易協定，到時才會牽涉到哪些產業受益的問題。

貿易戰 美豬 美牛

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