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政府開放美豬美牛 經濟部：拉近台美經貿關係、洽簽BTA有望

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
總統28日宣布將開放含萊克多巴胺的美豬、美牛進口，經濟部長王美花日前就已公開表態支持。 報系資料照／記者蔡維斌攝影
總統28日宣布將開放含萊克多巴胺的美豬、美牛進口，經濟部長王美花日前就已公開表態支持。 報系資料照／記者蔡維斌攝影

台美洽簽BTA有望！蔡英文總統今（28）日宣布將開放含萊克多巴胺的美豬美牛進口，經濟部長王美花日前就已公開表態支持，並強調「此事美方來說確實很關鍵」；經濟部官員也證實，考量此舉可拉近台美經貿關係，有機會與美方簽署雙邊貿易協定（BTA），排除貿易障礙。

經濟部官員表示，開放美豬美牛是為了回應業界期盼，與美國達成雙邊貿易協定的簽訂，讓台美經貿關係更深化；尤其在當年全球供應鏈重組的時候，更是最好的時機點。

官員指出，受到美中貿易戰衝擊，2018年外銷訂單在大陸生產與國內生產的比率已經「黃金交叉」，2019年開始大批台商回台，更擴大了此趨勢；也因此，勢必要與美國系統供應鏈更緊密，排除雙方投資障礙，回應業界期盼。

外傳美國早有意願與台灣簽署BTA，但就卡在是否開放含萊克多巴胺的美豬、美牛進口問題，官員坦言，美方確實多次對於這項議題表達明確的態度，期待台灣能依照國際標準開放進口，而經濟部的立場及前提也是在符合科學證據、保障國人食品安全的條件之下，推進台美經貿關係。

經濟部 美豬 美牛

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