下周油價估連2凍 汽、柴油都不調漲
颶風（蘿拉）影響美國墨西哥灣區海上鑽油平台作業，依中油油價公式估計。下周汽、柴油原應漲0.7、0.9元。但預估將因亞鄰最低價全數吸收漲幅，下周油價應不調漲。
中油7D3B指標油價27日來到44.71美元，較上週44.12上漲0.59美元；新台幣兌美元匯率29.512，較上週29.534升值0.022。以中油油價公式估計，下周汽、柴油將分別上漲0.7、0.9元。
但若納入亞鄰最低價因素考量，估計將全數吸收，汽、柴油估實際將不調漲。
若調幅考慮亞鄰因素，下周每公升92無鉛汽油為22.5元、95無鉛汽油24元、98無鉛26元、超級柴油19.8元。此為估計值，加上目前亞鄰國家油價變動較快，實際油價以中油30日公布為準。
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