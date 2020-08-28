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永豐金證券：後疫情時代 看好晶圓代工等轉單效應族群

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

因應新冠肺炎對實體經濟的衝擊，各國大規模祭出財政刺激與貨幣寬鬆政策，下半年經濟迎來快速復甦，指數紛創歷史新高；永豐金證券表示，第3季到2021年的投資環境偏向樂觀，焦點會在電子中下游的轉單效應，及疫情後需求報復性成長族群，惟需注意美中衝突在美國大選之前急遽升溫，會加深商品與金融市場的動盪。

永豐金證券舉辦2020年第3季產業投資論壇，以「中美貿易戰下的台灣戰略地位與策略」、及「2021年電子產業投資變化與展望」為主題；永豐金證券指出，美中衝突進入白熱化，一個世界兩套系統的發展，加速供應鏈遷徙以及新科技的發展；另外在後疫情時代，工作與生活樣態轉變，亦對部分產業發生質變。

由於台灣在科技產業具有完整的供應鏈，局勢的變化為台灣包括晶圓代工、IC設計、及電子中下游帶來轉單效應，另外像是自行車、成衣，也受惠疫情過後需求報復性成長。前國防部副部長林中斌教授在論壇中指出，美中關係雖看似緊張，但中國避戰，5月起收斂戰狼式外交，對台恢復軟硬兩手策略，美中台三方將處於緊繃的均衡狀態，加上美國選情膠著，拜登對中國策略為剛主柔輔，全球科技產業收入來自中國的比例占21%~38%，脫鉤將重

創美國科技巨擘，若拜登當選總統對中國立場將不會如川普強硬，預料持續支持台灣並在安全及人權領域對中強硬，但在氣候、疾病等領域與中國合作，受美國企業及科技巨擘牽引，拜登將漸趨對中國調適，在經濟領域，台美中三贏並非不可能。

永豐金證券推動ESG多年有成在論壇中成為另一個焦點，由於金管會日前公布綠色金融行動方案2.0，透過金融機制引導企業及投資人重視ESG，台灣ESG市場正要起飛，論壇中由永豐投顧、安永會計事務所及富時羅素，以「綠天鵝_ESG評估方法與對投資決策的影響」為主題，共同闡述ESG評估方法及對投資決策的影響，協助投資人如何把投資決策納入ESG的評估流程，落實ESG符合國際投資趨勢。

永豐金 疫情 拜登

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