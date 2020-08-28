美中貿易戰 衝擊外銷接單動能、牽動廠商產能配置

經濟部統計處今（28）日表示，在美中貿易戰下，美國對中國大陸課稅清單，連帶影響我國外銷接單動能外，亦牽動廠商生產產能的配置。2019年外銷訂單金額較2017年減少1.7%，其中除電子產品因5G、高效能運算等新興應用續增，帶動科技類產品接單維持高檔外，其餘各貨品接單金額均較2017年減少。

此外，經濟部統計處「在美中貿易戰下，我國外銷訂單生產配置變動」的專題研究中也發現，美中貿易紛爭下，全球供應鏈逐漸走向碎片化，台商在全球生產配置亦出現明顯挪移，在中國（含香港）生產比率下降，取而代之的是鄰近亞洲和美歐等地區。近年政府積極排除貿易障礙及提高台商回流誘因，使得國內生產比逐年提升，2019年較2017年提高0.9個百分點。

而在中國（含香港）生產的企業則以移往東協及國內較多，經濟部統計處指出，2019年在中國（含香港）有生產線企業中，進行產線調整者占21.5%，其中紡織品、化學品、電機產品等主要移往東協，比率均在6成以上。科技業者則傾向移回國內，顯示我國為科技產業重新布局產能的首選。

此外，經濟部統計處也發現，2019年我國在海外生產的產品，「轉銷第三國」占73.6%，逾2成於「產地銷售」，較2017年分別減少4.1個百分點，及增加3.7個百分點，顯示我國供應鏈愈趨在地化，提供就近服務。

另，值得一提的是，「在美中貿易戰下，我國外銷訂單生產配置變動」的專題研究也發現，產能回台，助我出口增幅表現優於全球。

經濟部統計處指出，因美中貿易抑低各國出口動能，我國在產能回流及轉單效應挹注下，2019年僅年減1.4%，減幅低於鄰近主要國家，且優於全球總出口（-3.0%）。就出口地區觀察，對中國（含香港）減少4.2%，對美國增17.1%，今年1至7月對美國續增5.0%，中國（含香港）則在疫情減緩後回升10.2%。

經濟部統計處表示，受美中貿易戰及疫情衝擊，全球產業供應鏈正在加速重整，許多高階產品選擇移回台灣生產製造，加上我國在半導體產業處於領先地位及硬體製造之優勢，正是我國產業轉型最佳契機。政府掌握此契機，也配合產業創新與發展，推動台灣成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，讓台灣在世界變局中能夠脫胎換骨、搶得先機。