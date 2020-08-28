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經濟活動逐步升溫 經部：疫情、美中關係仍是最大變數

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部統計處今（28）日發布「當前經濟情勢概況」分析，在國外經濟部分，受疫情衝擊，全球主要經濟體第2季經濟成長率多呈負值，其中美國、歐元區、日本皆創有數據以來最大減幅。國內經濟部分，則由於各國陸續解封，加上新興科技應用及遠距商機需求持續擴增，7月我國出口、製造業生產分別年增0.4%、2.6%。

經濟部統計處指出，展望未來的國外經濟，由於中國大陸因較早解封，經濟成長率由上季的負6.8%升至3.2%，再加上各國防疫相關封鎖將逐步放寬，有助商業經濟活動逐步升溫，只是疫情不確定性猶存，加上美中關係緊張，貿易展望依然不明，IHS Markit 最新預測，今年全球經濟成長率衰退5.1%，較上月上修0.4個百分點。

至於國內經濟，經濟部統計處分析指出，民間消費方面，零售業因消暑家電、飲品等熱銷，加上政府推出振興方案及業者強力促銷帶動下，年增2.5%，終止連續5個月負成長；餐飲業因適逢暑假旅遊、聚餐旺季，再加上政府振興券上路，年減幅度縮小至0.7%。

展望未來，經濟部統計處表示，全球各地抗疫封鎖措施逐步鬆綁，加上新興科技及遠距商機持續帶動相關產品生產續揚，傳統產業亦在國際油價、鋼價緩步上揚下，可望挹注我國出口及生產動能，但新冠肺炎疫情持續籠罩全球，美中貿易及科技衝突未歇，恐抑制部分成長動能。民間消費方面，因邊境管制持續，留在國內消費人口增加，加上政府振興方案挹注，預期消費動能將持續增溫。

經濟部 疫情

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