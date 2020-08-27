BERI投資環境風險台灣續拿亞洲第一 政治風險衰退

美國商業環境風險評估公司（BERI）2020年第2次(8月)的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比排名居全球第3名、總分61分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威，同時為亞洲第一名，名次與排名和今年第1次無異。不過，政治風險指標部分下滑了5個名次。

經濟部表示，台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可增加商業及投資行為。展望2021年台灣排名全球第3名，評分63分；2025年全球第3名，評分67分。

台灣在亞洲地區排名第1名，南韓緊追在後，為全球第4名、60分；接著是新加坡，全球第5名、57分；日本為全球第12名、52分；馬來西亞與越南分別為全球第17、18名；印尼與中國大陸並列全球第20名、46分。

不過，其中在政治風險指標部分，台灣政治風險指標排名全球第18名、評分45分，比起上次第13名、46分，皆出現退步。

在這一項目，台灣於亞洲地區排名第6名，次於新加坡、日本、南韓、中國大陸、越南；其他亞洲國家如印度與印尼，同為全球第22名、馬來西亞全球第35名、泰國全球第38名、菲律賓全球第40名。BERI預測，我國2021年政治風險排名第17名、48分，2025年排名第13名、55分。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。