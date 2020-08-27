快訊

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

獨／交大、陽明新學期強制遠距課2周 最快明年元旦放寒假

BERI投資環境風險台灣續拿亞洲第一 政治風險衰退

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

美國商業環境風險評估公司（BERI）2020年第2次(8月)的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比排名居全球第3名、總分61分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威，同時為亞洲第一名，名次與排名和今年第1次無異。不過，政治風險指標部分下滑了5個名次。

經濟部表示，台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可增加商業及投資行為。展望2021年台灣排名全球第3名，評分63分；2025年全球第3名，評分67分。

台灣在亞洲地區排名第1名，南韓緊追在後，為全球第4名、60分；接著是新加坡，全球第5名、57分；日本為全球第12名、52分；馬來西亞與越南分別為全球第17、18名；印尼與中國大陸並列全球第20名、46分。

不過，其中在政治風險指標部分，台灣政治風險指標排名全球第18名、評分45分，比起上次第13名、46分，皆出現退步。

在這一項目，台灣於亞洲地區排名第6名，次於新加坡、日本、南韓、中國大陸、越南；其他亞洲國家如印度與印尼，同為全球第22名、馬來西亞全球第35名、泰國全球第38名、菲律賓全球第40名。BERI預測，我國2021年政治風險排名第17名、48分，2025年排名第13名、55分。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

馬來西亞

延伸閱讀

新加坡調高外籍人士薪資門檻 新規定9月上路

印尼加速排除土地與投資准證障礙 向台商招手

新加坡添77人染新冠肺炎 累計5萬6572例

南韓疫情復燃！LG局部關閉總部大樓 三星試行在家上班

相關新聞

單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

國際疫情嚴峻，台灣政府嚴陣以待，指揮中心防疫全面動起來，除可能提升徵收量外，口罩單片價格、熔噴布徵收價格將同步調漲，以維...

丹麥風電商遭爆欠款上億？CIP：雙方歧見 已進入仲裁

針對《蘋果新聞網》日前才傳出哥本哈根基礎建設基金（CIP）未本土化的採購爭議，今（27）日又以接獲業內人士爆料，指CIP...

【達人談投資】買美股很潮？想跨界投資 善用券商這服務 入股全球大企業

今年以來，全球股市像雲霄飛車般上沖下洗，其中又以美股各大指數表現突出，引領全球股市震盪趨堅，也激起投資者在投資台股之外，進軍國際市場的需求。

生醫產業推動創新 將成國家發展重點

「《生醫產業創新推動方案》將成為蔡總統驅動台灣次世代產業成長的施政藍圖！」行政院長蘇貞昌27日定調「精準健康」為主軸，透過完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場及推動重點產業等4大主軸推動生醫創新，「生醫產業將成為未來5+2及6大核心產業中的要項！」

疫情衝擊減弱 7月景氣續呈黃藍燈、分數升至21分

國發會今（27）日發布今年7月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較上月增加2分，燈號續呈黃藍燈；景氣同時指標持續下跌，惟...

公司經營發展協會年會 理事長籲制訂資本市場發展藍圖

中華民國公司經營發展協會昨（26）日召開2020年會員大會；為感念40年前創辦這個協會的前經濟部商業司長袁坤祥，特地邀請...

影／紓困3.0 經濟部：可望第三或第四季受理申請

立法院二次臨時會喊卡，政府紓困3.0預算審查恐延宕。經濟部長王美花今天指出，經濟部將依特別條例規範，向行政院報請先動用部...

拚生醫發展 蘇貞昌：盼成全球精準健康的領航者

為了拚生醫發展，行政院長蘇貞昌今要求部會以「精準健康」為主軸，超前布局，將創新產業之間形成跨領域融合，運用大數據平台，強...

百貨7月業績增10.3％ 便利商店更成長21.3％

行政院長蘇貞昌今表示，三倍券上路後帶動民間活絡，也反映在7月零售業，一舉衝上3300多億元，不僅終止疫情以來，連續5個月...

影／印尼片面轉嫁移工機票簽證費 近百雇主籲勞部協商

印尼在7月30日宣布將分階段恢復印尼移工輸出，包含台灣、香港、新加坡在內等14國皆列為首波名單，同時片面宣布自明年起移工...

推動生醫產業 蘇揆：以國際級生醫創新研發樞紐為目標

行政院科技會報辦公室今（27）日在行政院會報告「生醫產業創新推動方案」指出，方案取得具體成果，包含資料庫整合、人才與新創...

第2季吸金711億美元 富邦證：ESG永續投資熱潮崛起

今年第1、2季ESG基金資金持續淨流，第2季擴大流入711億美元，較第1季成長56%，吸金最多的地區在歐洲與美國，亞太區...

熱門新聞

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

武漢弘芯爆資金危機 帆宣：與客戶溝通中

房地合一稅成本認列 兩模式

友達：忙著向供應商追料

為何油價漲元大原油正2卻跌？元大投信三回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。