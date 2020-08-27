單片口罩、熔噴布徵收價調漲 10月起通路口罩恐漲價

國際疫情嚴峻，台灣政府嚴陣以待，指揮中心防疫全面動起來，除可能提升徵收量外，口罩單片價格、熔噴布徵收價格將同步調漲，以維持徵收品質、廠商供貨意願。

衛福部物資組組長蔡壽洤表示，熔噴布政府徵用價格從每公斤的330元，漲幅三成至420元；而單片口罩徵收價格，由經濟部核算過後，則同步調漲，每片價格由2.4元調漲0.4元至3.1元，漲價從7月1日起算，已經出貨者，將由政府回溯補貼。「至於實名制口罩價格5元不變。民眾不用太恐慌。」蔡壽洤說道。

終端通路廠商表示，通路和供貨商多半有供貨合約價，下一次報價可望同步調漲售價，最慢10月1日漲價。一般來說，通路商都會計算自家現有的庫存成本，等舊的庫存賣完了，新到貨的若進貨價格調漲，就可能會反應在賣價上，每個通路狀況不同，但以口罩來說，目前大部分的通路，應該沒有太多的庫存。

隨著單片口罩徵收價調漲，業內資深人士指出，只要上游供貨商漲價，下一次報價肯定會漲價，漲幅傾向低於廠商調漲幅度，且漲價在售價上，消費者感受應該很有限。業界認為，預期口罩國家隊，包括恆大（1325）、南六、敏成、康那香等公司，可望率先受惠。

由於此次漲價決策，將回溯至7月1日生效，因此，對於已經由廠商出貨、政府貨款付訖的部分，政府將一次補足給受徵收的廠家，換言之，口罩原料、單片價格雙漲的貢獻，應在第3季看的見。

南六表示，「此方案已有耳聞，因此這次出貨發票僅開到9月。」此外，對於政府有意提高徵收量，康那香也透露，聽說近期徵收比重擬上調至七成，因此，各家口罩廠賣到一般通路數量比率將略降。

至於熔噴布價格，相較於國際價格波動，從中國大陸報價從一公斤2,000元，價跌至350-380元；國內今年以來徵用價格由每公斤250元、330元，一路上漲到420元。據了解，其他內銷的價格，每公斤500-1000元不等。

目前國內業者當中，以敏成熔噴布產能最大，恆大次之，以及康那香等皆努力於年底年擴產線，而就連不織布大廠南六，也預計年底前要新建製3條熔噴布產線，以因應內銷與外銷市場龐大需求。