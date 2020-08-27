經濟部核准10家中小企業 擴大投資60億元

經濟部今（27）日召開中小企業投資聯審會議，再添十家中小企業擴大投資60億元，包括訊凱國際、台欣生物科技、漢克林企業、川岳機械、崇瑋工業、迎盛公司、友鋮公司、創新服務、冠亞豐科技、及華成鋼模。

其中，最大案為訊凱國際，斥資15億元於桃園龜山購置廠房，經濟部指出，訊凱為躲避美中貿易衝突，且看好未來AI、5/6G、ADAS需求，計畫深耕台灣，導入智慧化機械設備，並設立研發實驗室，因應全球市場快速變化及帶動散熱科技產業發展。

另外，台欣生物科技為開發新興市場如非洲、中東及東南亞市場，也計劃斥資11億元在竹北生醫園區，興建廠辦大樓導入智慧生產技術元素，將創造54個就業機會。

漢克林企業則因應銷售額成長趨勢，計劃斥資2億於屏東大洲興建廠房並增設產線，未來可因應日本火力發電廠、美國市場、半導體產業者對奈米級過濾等需求，將創造八個就業機會。

川岳機械為擴展規模，計劃斥資8億在彰化二林中科園區新建廠房，導入智慧化生產線，將增加16個工作機會。

崇瑋工業投入逾1億元在高雄大社廠房新增自動化產線，推行數位化智慧製造，實現永續經營發展策略，將創造12個工作機會。

迎盛股份因應未來半導體相關設備、5G通訊設備的需求強勁，斥資2億在台南永康廠擴大投資進行自動化設備更新，並導入智慧化管理系統，將創造15個工作機會。

友鋮公司為提升產品精密度，計劃斥資逾7億元在台南新吉工業區新建廠房，投入智慧化檢測與製造設備，將提供國內80個工作機會。

創新公司為擴大產能以承接國內外大廠訂單，計劃招聘192名本國高科技人才，斥資逾10億元，在新竹銅鑼科學園區興建廠房，導入智慧化生產線。

冠亞豐科技計劃斥資近2億元，在高雄茄萣新建廠房，導入自動化設備與相關智能軟體系統，以因應全球化經營市場之需要，期許未來能以自有品牌打響台灣製造名號，將創八個工作機會。

華成鋼模計劃斥資逾1億在苗栗頭份廠房汰舊換新現代化機器設備，爭取國際大廠訂單，將為國內創造七個工作機會。