丹麥風電商遭爆欠款上億？CIP：雙方歧見 已進入仲裁
針對《蘋果新聞網》日前才傳出哥本哈根基礎建設基金（CIP）未本土化的採購爭議，今（27）日又以接獲業內人士爆料，指CIP未履行與永傳能源簽下福芳風場環評通過費用，約1億元款項，也未履行共同開發承諾，讓台灣人出任董事…等爭議，CIP董事總經理許乃文今日晚間回應表示，關於未本土化的採購爭議為不實報導，而關於福芳風場部分，則屬雙方歧見，且已進入仲裁程序，基於司法不公開原則，CIP不予回應。
許乃文表示，目前約80家的本土廠商都已直接或間接開始投產了，CIP無所謂未本土化採購一事，且今日的「不實報導」一出，她的手機就有接不完的本土企業老闆相挺。
另，關於永傳能源和福芳風場部分，許乃文表示，這是雙方的歧見，但由於已進入獨立仲裁程序，目前正在等待結果，基於司法不公開原則，則不予回應。
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