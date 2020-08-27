生醫產業推動創新 將成國家發展重點

「《生醫產業創新推動方案》將成為蔡總統驅動台灣次世代產業成長的施政藍圖！」行政院長蘇貞昌27日定調「精準健康」為主軸，透過完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場及推動重點產業等4大主軸推動生醫創新，「生醫產業將成為未來5+2及6大核心產業中的要項！」

生醫產業創新推動

「本方案是5+2產業創新計畫之1，也是蔡總統所揭示6大核心戰略產業之1。」行政院科技會報辦公室執秘蔡志宏說，行政院在科技部、衛福部、經濟部、教育部、國發會、金管會等部會協力推動下，在資料庫整合、人才與新創團隊培育，及新藥新醫材取得國際上市許可等都取得不錯的成果，整體營業額也逐年成長。

蘇貞昌強調，在打造創新聚落方面，2018年國家生技研究園區開幕、2019年台大醫院新竹分院營運、南科智慧生醫旗艦館啟用，2020年4月，新竹生醫園區第2生技大樓更提前1年完工，已核准26家廠商，進駐單位佔比熱絡超過8成。3月再核定35億元興建第3生技大樓，讓生技產業能持續帶動就業與經濟發展。

「台灣防疫備受國際肯定，也成功展現台灣生醫實力。」蘇貞昌說，我國有能力製造檢驗試劑、開發治療藥物或候選疫苗等，依賴的就是生醫產業累積的經驗與能量。各部會將以「精準健康」為主軸，結合生技-資通訊之利基，朝涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的全齡健康發展，使台灣成為國際生醫創新研發樞紐。

民間投資破2千億

「生醫產業民間投資案每年超過500億元，累計帶動民間投資超過2,000億元。」科會辦指出，108年含健康福祉、醫療器材、製藥及應用生技等，生醫產業總營業額達新台幣5,597億元，整體成長8.7%。台灣生醫與醫材轉譯加值人才培訓（SPARK）計畫、台灣-史丹佛（STB）／台灣-柏克萊（BTB）計畫等，募資超過20億元。

科會辦表示，108年10月推動創建「國家級人體生物資料庫（BioBank）整合平台」，並運用BioBank整合平台資源快速建立「台灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫」，加速我國開發相關檢驗試劑或防治醫藥產品等，並支援防疫措施。

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