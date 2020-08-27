產業苦等紓困3.0 王美花：拚9月起受理

政府紓困3.0預算審查卡關，但製造業與會產展業仍苦於等待紓困，經濟部長王美花今（27）日指出，上周已將下半年所需紓困預算送入行政院，每季預算約200億元左右，預計近日政院核准通過，力拚9月開放廠商申請。

經濟部紓困3.0編列1,376億元追加預算，其中，規劃延長員工薪資與營運資金補貼，編列378億元。

經濟部原盼紓困3.0追加預算能在立法院二次臨時會通過，但立法院二次臨時會喊卡，使得紓困3.0預算審查延宕，經濟部依特別條例規範，上周向行政院報請先動用部分經費，盡快提供業者使用，協助產業紓困。

王美花今日參加經濟部中元節祈福祭，會後表示，經濟部是依照第2季的紓困經費使用狀況來推估，安排第3季、第4季的預算，每季約200億元。不過，部分企業在5、6月的營業狀況轉好，屆時仍視受理情形而定。

其中，第3季及第4季的製造業及技術服務業薪資及營運資金補助預算均為156.2億元，不過，由於第2季仍有經費超支的缺口43.7億元待回補，因此第3季製造業合計需要199.9億元經費。另外，會展產業下半年合計也需約21.9億元經費。

經濟部表示，由於當前國際情勢仍不好，製造業與會展業廠商都在等待第3季的補助資金，若等立法院開議後才處理，恐怕廠商要等到10月才能獲得紓困；因此，經濟部先行向政院申請動支許可，力拚在9月能讓廠商獲得紓困補助。

至於立法院下個會期的優先法案，王美花說，其他相關民生法案要提哪些優先法案，還在與政院協商當中，目前主要聚焦在相關預算審查，確實時間較為緊湊，其中最急迫的就是紓困預算和前瞻預算的法案。