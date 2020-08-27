安立璽榮免疫新藥 獲比爾蓋茲及阿茲海默症協會獎助

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

安立璽榮生醫今（27）日宣布，旗下免疫新藥EI1071榮獲微軟集團創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與美國阿茲海默症協會合作的2020 Part The Cloud-Gates Partnership（PTC）計劃100萬美元獎助金。

安立璽榮指出，此計劃是全球最大且專為加速推動治療阿茲海默症及失智症創新型藥物開發而設立之非營利型研究計畫，往年獲獎者多為歐美頂尖研發機構，在今年來自全球，橫跨美、英、以色列、澳洲共16個獲獎的學校、研究實驗室及公司團隊中，本公司成為首位也是唯一一個來自亞洲的獲獎者。

阿茲海默症協會首席科學官Maria C. Carrillo博士表示，隨著失智症席捲全球，人類迫切需要能夠預防或治療阿茲海默症或其他各類型失智症的療法。未來，該獎助金將無償資助安立璽榮在美國進行EI1071免疫新藥人體一期臨床試驗。

阿茲海默症連續數年都名列美國十大死因之一。根據國際阿茲海默症協會資料顯示，全球有超過 5 千萬名失智者，預計罹病人數到 2050 年將大幅成長至 1 億 5 千 萬人。相較於其他疾病領域的治療新藥不斷出現，阿茲海默症的新藥開發近數十年來並無太大進展，亟需有創新的治療藥物來滿足此一重大醫療需求。

安立璽榮創始人暨董事長陳泓愷博士表示，EI1071是全新的群落刺激因子1受體CSF1R口服抑制劑，在臨床前動物試驗中CSF1R抑制劑可有效抑制腦內一種特殊的免疫微膠細胞(microglia)，進而達到減緩神經損傷並改善認知功能的治療效果。

該藥與過去的治療策略不同，安立璽榮提出由調控腦內免疫系統來減緩神經損傷的治療新方向，期待對阿茲海默症的治療能帶來革命性的突破。

除了阿茲海默症之外，EI1071也具有治療包括帕金森氏病，肌萎縮性側索硬化症和顱腦外傷等疾病的潛力。EI1071現已獲得美國 FDA 核准在美國進行初次人體第一期臨床試驗。此次獲獎證明EI1071在其它適應症的治療獲得國際阿茲海默症專家學者的肯定。

美國哈佛醫學院Francisco Quintana教授表示，這項獎助將有助加速新一類神經疾病治療藥物的開發，未來眾多的神經退化性疾病患者都可能因此受益。

安立璽榮專於開發創新型免疫治療藥物，除了治療神經退化疾病的產品之外，團隊憑藉其轉譯醫學自主研究成果以及獨特的全人源抗體篩選平台，在創立迄今的三年內構建出針對慢性B型肝炎治療以及癌症抗體生物的多項新藥研發產品線，擁有多國自主專利。

因此，也獲得國內外投資人的青睞，累積已經募集超過美金一千六百萬元的資金，主要投資人包括台杉投資、中華開發國際資本、台安生物科技等大型專業投資機構，此外也獲得日本Mizuho金融集團體系Axil capital的資金支持。借此本公司正加快國際化的發展佈局，並已獲選進駐國際知名藥廠支持的強生上海JLABS生命科學孵化中心。為強化公司研發能量，近期更網羅美國著名的帕克癌症免疫療法研究所研發總監Pandelakis Koni博士，擔任研發執行副總經理。

阿茲海默症 失智症

延伸閱讀

台杉轉投資安立璽榮生醫 獲國際協會100萬美元獎助金

預防失智不只要睡飽！《阿茲海默》期刊：最好這時間前就寢

比爾蓋茲：蘋果等科技大咖應被嚴格檢視

疫情最壞時刻還沒到 比爾蓋茲預測將有數百萬人喪命

相關新聞

疫情衝擊減弱 7月景氣續呈黃藍燈、分數升至21分

國發會今（27）日發布今年7月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較上月增加2分，燈號續呈黃藍燈；景氣同時指標持續下跌，惟...

公司經營發展協會年會 理事長籲制訂資本市場發展藍圖

中華民國公司經營發展協會昨（26）日召開2020年會員大會；為感念40年前創辦這個協會的前經濟部商業司長袁坤祥，特地邀請...

影／紓困3.0 經濟部：可望第三或第四季受理申請

立法院二次臨時會喊卡，政府紓困3.0預算審查恐延宕。經濟部長王美花今天指出，經濟部將依特別條例規範，向行政院報請先動用部...

拚生醫發展 蘇貞昌：盼成全球精準健康的領航者

為了拚生醫發展，行政院長蘇貞昌今要求部會以「精準健康」為主軸，超前布局，將創新產業之間形成跨領域融合，運用大數據平台，強...

百貨7月業績增10.3％ 便利商店更成長21.3％

行政院長蘇貞昌今表示，三倍券上路後帶動民間活絡，也反映在7月零售業，一舉衝上3300多億元，不僅終止疫情以來，連續5個月...

影／印尼片面轉嫁移工機票簽證費 近百雇主籲勞部協商

印尼在7月30日宣布將分階段恢復印尼移工輸出，包含台灣、香港、新加坡在內等14國皆列為首波名單，同時片面宣布自明年起移工...

推動生醫產業 蘇揆：以國際級生醫創新研發樞紐為目標

行政院科技會報辦公室今（27）日在行政院會報告「生醫產業創新推動方案」指出，方案取得具體成果，包含資料庫整合、人才與新創...

第2季吸金711億美元 富邦證：ESG永續投資熱潮崛起

今年第1、2季ESG基金資金持續淨流，第2季擴大流入711億美元，較第1季成長56%，吸金最多的地區在歐洲與美國，亞太區...

開車族小確幸！下周國內汽、柴油價格估不調整

受颶風蘿拉影響美國墨西哥灣區海上鑽油平台作業影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件...

疫情間申請外籍家庭看護工重新招募 注意事項看這裡

勞動部勞動力發展署今（27）日表示，雇主聘僱外籍家庭看護工期滿，如仍有照顧需求，應於所聘僱的外籍家庭看護工聘僱許可期限屆...

智伸科電子和醫療業績看增 車用稼動率可回升

汽車動力與安全零組件廠智伸科下半年續受惠併購旭申國際效益，法人估電子和醫療應用可望成長，下半年車用產品稼動率可回升到70...

從愛奇藝、淘寶台灣接連被罰 觀察國內新創業發展

在「國安」的大帽子下，企業生存空間被輾壓。不論是美國加重對陸企制裁，還是港版國安法實施後，台灣對中資來台投資審查趨嚴，都能從中窺知一二。

熱門新聞

離開台積電年薪還能有250萬嗎？網解答超「薪酸」

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

房地合一稅成本認列 兩模式

友達：忙著向供應商追料

武漢弘芯爆資金危機 帆宣：與客戶溝通中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。