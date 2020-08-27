安立璽榮免疫新藥 獲比爾蓋茲及阿茲海默症協會獎助

安立璽榮生醫今（27）日宣布，旗下免疫新藥EI1071榮獲微軟集團創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與美國阿茲海默症協會合作的2020 Part The Cloud-Gates Partnership（PTC）計劃100萬美元獎助金。

安立璽榮指出，此計劃是全球最大且專為加速推動治療阿茲海默症及失智症創新型藥物開發而設立之非營利型研究計畫，往年獲獎者多為歐美頂尖研發機構，在今年來自全球，橫跨美、英、以色列、澳洲共16個獲獎的學校、研究實驗室及公司團隊中，本公司成為首位也是唯一一個來自亞洲的獲獎者。

阿茲海默症協會首席科學官Maria C. Carrillo博士表示，隨著失智症席捲全球，人類迫切需要能夠預防或治療阿茲海默症或其他各類型失智症的療法。未來，該獎助金將無償資助安立璽榮在美國進行EI1071免疫新藥人體一期臨床試驗。

阿茲海默症連續數年都名列美國十大死因之一。根據國際阿茲海默症協會資料顯示，全球有超過 5 千萬名失智者，預計罹病人數到 2050 年將大幅成長至 1 億 5 千 萬人。相較於其他疾病領域的治療新藥不斷出現，阿茲海默症的新藥開發近數十年來並無太大進展，亟需有創新的治療藥物來滿足此一重大醫療需求。

安立璽榮創始人暨董事長陳泓愷博士表示，EI1071是全新的群落刺激因子1受體CSF1R口服抑制劑，在臨床前動物試驗中CSF1R抑制劑可有效抑制腦內一種特殊的免疫微膠細胞(microglia)，進而達到減緩神經損傷並改善認知功能的治療效果。

該藥與過去的治療策略不同，安立璽榮提出由調控腦內免疫系統來減緩神經損傷的治療新方向，期待對阿茲海默症的治療能帶來革命性的突破。

除了阿茲海默症之外，EI1071也具有治療包括帕金森氏病，肌萎縮性側索硬化症和顱腦外傷等疾病的潛力。EI1071現已獲得美國 FDA 核准在美國進行初次人體第一期臨床試驗。此次獲獎證明EI1071在其它適應症的治療獲得國際阿茲海默症專家學者的肯定。

美國哈佛醫學院Francisco Quintana教授表示，這項獎助將有助加速新一類神經疾病治療藥物的開發，未來眾多的神經退化性疾病患者都可能因此受益。

安立璽榮專於開發創新型免疫治療藥物，除了治療神經退化疾病的產品之外，團隊憑藉其轉譯醫學自主研究成果以及獨特的全人源抗體篩選平台，在創立迄今的三年內構建出針對慢性B型肝炎治療以及癌症抗體生物的多項新藥研發產品線，擁有多國自主專利。

因此，也獲得國內外投資人的青睞，累積已經募集超過美金一千六百萬元的資金，主要投資人包括台杉投資、中華開發國際資本、台安生物科技等大型專業投資機構，此外也獲得日本Mizuho金融集團體系Axil capital的資金支持。借此本公司正加快國際化的發展佈局，並已獲選進駐國際知名藥廠支持的強生上海JLABS生命科學孵化中心。為強化公司研發能量，近期更網羅美國著名的帕克癌症免疫療法研究所研發總監Pandelakis Koni博士，擔任研發執行副總經理。