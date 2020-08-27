7月景氣燈號續呈黃藍燈 國發會：未來景氣往更好發展

國發會今公布7月景氣對策信號，綜合判斷分數為21分，較上月增加2分，燈號續呈黃藍燈；景氣同時指標持續下跌，但跌幅持續縮小，加上領先指標連續4個月上升，國發會指出，這反映疫情衝擊影響持續減弱，未來景氣可望往更好方向發展。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，領先指標連續上升四個月，增幅逐月擴大、累計增幅3.09%。由於國內防疫得宜，加上振興三倍券加持，國人消費意願大增，帶動7月零售及餐飲業表現均較上月改善；同時，疫情改變生活模式使資通與視聽產品需求續強，且積體電路外銷活絡，7月以美元計價出口擺脫連續4個月負成長，轉呈正成長；加上國內電子供應鏈廠商表現亮眼，激勵股市上揚，「未來景氣可望持續往更好方向去發展。」

然而國外疫情依然嚴峻，吳明蕙指出，由於疫情未歇，加上主要國家貿易及科技衝突持續升高，恐制約國際經濟復甦步調與力道，不利我國經貿成長，還必須持續關注。但隨國內半導體的高階產能陸續開出，以及廠商在台擴產效益延續，且遠距商機、5G通訊等新興應用需求持續，有助維繫出口動能。

此外，政府持續推出刺激消費、帶動國旅等振興措施，並加速公共建設，國內消費及投資動能可望延續。考量全球經濟展望仍不明朗，政府已編具紓困振興特別預算第2次追加預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊，並確保我國經濟情勢穩定。