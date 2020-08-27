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疫情衝擊減弱 7月景氣續呈黃藍燈、分數升至21分
國發會今（27）日發布今年7月景氣對策信號綜合判斷分數為21分，較上月增加2分，燈號續呈黃藍燈；景氣同時指標持續下跌，惟跌幅持續縮小，加以領先指標連續4個月上升，反映疫情衝擊影響持續減弱。
國發會表示，由於國內防疫得宜，加以振興三倍券加持，國人之消費意願大增，帶動7月零售及餐飲業表現均較上月改善；同時，疫情改變生活模式使資通與視聽產品需求續強，且積體電路外銷活絡，7月以美元計價之出口擺脫連續4個月負成長，轉呈正成長；加上國內電子供應鏈廠商表現亮眼，激勵股市上揚；然而國外疫情依然嚴峻，仍須密切關注後續發展。
國發會表示，展望未來，由於新冠肺炎疫情未歇，加以主要國家貿易及科技衝突持續升高，恐制約國際經濟復甦步調與力道，不利我國經貿成長。惟隨國內半導體之高階產能陸續開出，以及廠商在臺擴產效益延續，且遠距商機、5G通訊等新興應用需求持續，有助維繫出口動能。此外，政府持續推出刺激消費、帶動國旅等振興措施，並加速公共建設，國內消費及投資動能可望延續。
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