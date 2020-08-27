製造業紓困3.0拚9月受理申請 Q3、Q4都有近200億額度

經濟部長王美花今（27）日指出，因應國際疫情影響，協助製造業和會展產業的「紓困3.0」相關辦法已在上周送進行政院，預估這幾天就可以審下來，力拚9月初待相關辦法公告後，經濟部也將即刻受理廠商申請。目前預估第3季和第4季的預算，至少都有將近200億元額度。

由於立法院二次臨時會喊卡，導致政府紓困3.0預算審查延宕，對此，王美花表示，經濟部依特別條例規範，向行政院報請先動用部分經費，協助產業紓困，只要獲政院同意，待相關辦法公告後，即可先受理第3季紓困申請。

王美花表示，製造業及會展產業廠商的紓困門檻仍是以營收符合衰退50%為原則。至於每一季將近200億元的預算，則是以第2季受理廠商申請狀況進行推估，因為有一些企業在5月、6月確實也有轉好。

王美花強調，行政院了解製造業和會展產業「紓困3.0」的急迫性，目前行政院已經以最快速度加緊在完成相關程序，預計再過幾天就可以公告，並即刻受理廠商申請。