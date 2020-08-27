拚生醫發展 蘇貞昌：盼成全球精準健康的領航者

為了拚生醫發展，行政院長蘇貞昌今要求部會以「精準健康」為主軸，超前布局，將創新產業之間形成跨領域融合，運用大數據平台，強化鏈結國際，結合生技與資通訊之利基，朝涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的全齡健康願景發展，使台灣成為國際級生醫創新研發樞紐，全球精準健康的領航者。

行政院科技會報辦公室今在行政院會報告「生醫產業創新推動方案」，內容指出已取得具體成果，包含資料庫整合，像是台灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫，已收集146件陽性和19件陰性血液檢體與資料；

人才與新創團隊培育，例如SPARK計畫促成19家新創公司成立；BTB及STB促成九家公司成立、兩家登錄興櫃；創新聚落建構部分，包括規劃逾十年之國家生技研究園區於2018年10月正式啟用；延宕17年之台大醫院新竹生醫園區分院工程於2017年2月開工，2019年12月16日正式開幕；新竹生醫園區第二生技大樓工程提前一年於2020年4月3日竣工，且已核准26家廠商，進駐單位占比大於八成；以及新藥新醫材取得國際上市許可。

蘇貞昌會中裁示，本方案是「5+2產業創新計畫」之一，也是蔡英文總統所揭示六大核心戰略產業之一，這一次面對新冠肺炎疫情，我國的防疫成績讓國際肯定、讓外人羨慕，不僅守住國內疫情，也成功展現台灣生醫實力，除了有能力製造檢驗試劑、開發治療藥物或候選疫苗等，依賴的就是生醫產業累積的經驗與能量，這是整個團隊大家共同努力的成果，特別表示敬意與感謝。

蘇貞昌要求，各相關部會在5+2產業創新的基礎下，以「精準健康」為主軸，超前布局，將創新產業之間形成跨領域融合，運用大數據平台，強化鏈結國際，結合生技與資通訊之利基，朝涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的全齡健康願景發展，使台灣成為國際級生醫創新研發樞紐，全球精準健康的領航者。