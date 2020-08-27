百貨7月業績增10.3％ 便利商店更成長21.3％

行政院長蘇貞昌今表示，三倍券上路後帶動民間活絡，也反映在7月零售業，一舉衝上3300多億元，不僅終止疫情以來，連續5個月的負成長，也創下史上同期新高，年增率達到2.5％；其中百貨公司營業額成長10.3％；預定領取三倍券的重要通路，也就是便利商店，在這期間點成長21.3％。

振興效果逐步浮現，行政院發言人丁怡銘今轉述院長蘇貞昌談話指出，截至目前為止紙本加上數位綁定，領取三倍券超過2200萬人，六月疫情解封後，政府也鼓勵國人出門走走促進消費，加上三倍券上路，帶動民間活絡，反映在7月零售業，一舉衝上3300多億元，不僅終止疫情以來，連續5個月的負成長，也創下史上同期新高，年增率達到2.5％。

蘇貞昌說，其中，百貨公司營業額成長10.3％；預定領取三倍券的重要通路，也就是便利商店，在這期間點成長21.3％；而餐飲業業績總體也轉為正成長。

部會四大券部份，蘇貞昌則表示，農遊券也受到熱烈歡迎，農漁業超市無論平日或假日，業績都是倍數成長，7月啟用至今已創下30億效益目前正朝50億效益前進。根據行政院資料，500萬份的農遊券，預估就是要達成超過50億元的效益。

回到防疫議題，蘇貞昌說，目前除了部分產業持續受到疫情影響及國際貿易往來限制，仍待政府紓困，其他多數民間消費已漸復甦，台灣防疫有成受世界肯定，台灣模式更成為全球學習的典範，自助後助人，也對國際做出具體貢獻。

蘇貞昌表示，我國不畏打壓，尋求理念相同國家一起努力，這個月增加3個辦事處，關島、索馬利蘭、南法。這周日，捷克參議院議長也將訪台，是該國三十年以來最高階層來訪，引來歐洲議會等8國70位國會議員表達支持，感謝縣市政府跟中央一起配合防疫，台灣小卻很強，從成功防疫走向世界經驗為榮，更有自信面對挑戰，掌握機會之窗就會更有前途，希望台灣國際發展空間越來越寬廣。