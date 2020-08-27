影／印尼片面轉嫁移工機票簽證費 近百雇主籲勞部協商

印尼在7月30日宣布將分階段恢復印尼移工輸出，包含台灣、香港、新加坡在內等14國皆列為首波名單，同時片面宣布自明年起移工的護照簽證、來回機票、訓練費、體健費等費用，折算新台幣約7萬到10萬元，皆轉由雇主負擔，為此，中華民國脊髓損傷者聯合會近百人到勞動部前抗議，要求勞動部硬起來與印方對等協商。勞動部回應，昨已正式行文給印尼政府，將秉持維護雇主權益的立場，持續透過雙邊聯繫管道請印方說明。

因防止疫情擴散，印尼在3月暫停輸出移工，管制歷經4個月，日前宣布分階段恢復輸出，但也提及明年起看護工的訓練費、機票、簽證辦理費用改由雇主端負擔，預估折合新台幣約7萬到10萬元，不滿雇主權益遭侵害的中華民國脊髓損傷者聯合會，今集結近百人到勞動部前抗議，要求勞動部硬起來，與印尼對等協商。

中華民國脊髓損傷者聯合會理事長陳善修指出，印尼的移工保護局在未與我國官方協商下，片面決定印尼移工的居留證辦理、護照、訓練費、機票費用等都轉嫁由雇主全額負擔，等於雇主強迫埋單。

陳善修表示，以脊髓損傷者聯合會來說，雇用移工的傷友大多為需要全日照顧的重度失能者，經濟上本就屬於弱勢，若再增加負擔，無疑是雪上加霜，讓家庭生計陷入困境，因此希望勞動部能維護雇主權益及國家尊嚴，透過管道向印尼政府抗議，要求協商對話取得勞雇雙方共識。

中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘說，今天來這裡支持勞動部一定要好好跟印尼政府協商，印尼片面改變遊戲規則，造成雇主吃悶虧，希望勞動部硬起來，廢除不平等條約，接下來雇主團體也會到印尼辦事處抗議。

勞動部官員指出，過去印尼也曾要求調整漁工分紅機制，後來透過雙邊會議會前會、工作小組溝通才取得共識，認為涉及雇用權益部分，應回歸勞雇雙方的勞動契約議定，台灣與印尼也曾2013年11月的台印雙邊會議上達成共識，往後若要變動須先與對方溝通，不過，印尼日前召開記者會，事前並未循雙邊聯繫管道先行與我國勞動部溝通，迄今也未接獲印方正式公文。

勞動部重申，包括機票費、訓練費、簽證費等移工出國工作的費用，應由勞雇雙方自行約定，不該由來源國政府單方決定。勞動部已經在昨天正式行文給印尼政府，勞動部會秉持維護雇主權益的立場，持續透過雙邊聯繫管道請印方說明釐清。