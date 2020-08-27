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推動生醫產業 蘇揆：以國際級生醫創新研發樞紐為目標

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院科技會報辦公室今（27）日在行政院會報告「生醫產業創新推動方案」指出，方案取得具體成果，包含資料庫整合、人才與新創團隊培育、創新聚落建構，以及新藥新醫材取得國際上市許可等。行政院長蘇貞昌指示各相關部會以「精準健康」為主軸，要使台灣成為國際級生醫創新研發樞紐，全球精準健康的領航者。

科會辦表示，「生醫產業創新推動方案」是依據蔡總統「驅動台灣下一個世代產業成長」的施政藍圖，提出之生技醫藥產業推動規劃，自2017年起透過完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源及推動特色重點產業等四大主軸推動產業創新。

科會辦列舉方案推動重要成果，包括第一，每年帶動生醫產業民間投資案超過500億元，累計帶動民間投資超過2,000億元。108年含健康福祉、醫療器材、製藥及應用生技等生醫產業總營業額達新台幣5,597億元，整體成長8.7%。

第二，運用生醫產業與新農業跨領域人才培育、台灣生醫與醫材轉譯加值人才培訓（SPARK）計畫、台灣-史丹佛（STB）/台灣-柏克萊（BTB）計畫、博士創新之星計畫、RAISE重點產業高階人才培訓與就業、育苗計畫等人才培育機制，培育具國際觀人才及加速學研醫人才迅速貢獻於生醫企業之新創及茁壯。

科會辦舉例，例如SPARK計畫促成19家新創公司成立；BTB及STB促成九家公司成立、兩家登錄興櫃；育苗計畫及價創計畫共促成23家新創公司，募資超過20億元。

第三，完成建構創新聚落，包括規劃逾十年之國家生技研究園區於2018年10月正式啟用；延宕17年之台大醫院新竹生醫園區分院工程於2017年2月開工，2019年12月16日正式開幕；新竹生醫園區第二生技大樓工程提前一年於2020年4月3日竣工，且已核准26家廠商(進駐單位占比>80%)，成功打造生醫產業創新之推動引擎及扶育新創，也提供桃竹苗地區民眾更佳的醫療服務。

第四，2019年10月推動創建「國家級人體生物資料庫(Biobank)整合平臺」，並運用 Biobank 整合平台資源快速建立「台灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫」，加速我國開發相關檢驗試劑或防治醫藥產品等，並支援防疫措施。

蘇揆指出， 這次面對疫情，台灣防疫成績讓國際肯定、讓外人羨慕，不僅守住國內疫情，也成功展現台灣生醫實力，有能力製造檢驗試劑、開發治療藥物或候選疫苗等，依賴的就是生醫產業累積的經驗與能量，這是整個團隊大家共同努力的成果，特別表示敬意與感謝。

蘇揆指示，請各相關部會在5+2產創基礎下，以「精準健康」為主軸，超前布局，將創新產業之間形成跨領域融合，運用大數據平台，強化鏈結國際，結合生技-資通訊之利基，朝涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的全齡健康願景發展，使台灣成為國際級生醫創新研發樞紐，全球精準健康的領航者。

生技 疫情 醫材

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