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第2季吸金711億美元 富邦證：ESG永續投資熱潮崛起

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
ESG指數表現。富邦證券／提供
ESG指數表現。富邦證券／提供

今年第1、2季ESG基金資金持續淨流，第2季擴大流入711億美元，較第1季成長56%，吸金最多的地區在歐洲與美國，亞太區僅占2.4％，而台灣在第2季吸引了近1.3億美元的資金，是亞太地區少數且連續二個季度呈現淨流入的國家。富邦證券表示，顯示台灣投資人的理念與國際大型機構投資人接軌，沒有錯過這波ESG投資熱潮。

根據投資研究機構晨星統計，在美國以ESG為投資主軸的基金與ETF，於2019年共吸引近206億美元資金流入，金額為2018年的四倍之多，顯見有越來越多投資人認同ESG的投資理念。

為何全球資本市場日益重視ESG？ESG代表環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance），指的是在投資過程中，除了企業營運展望之外，也將企業對於社會、環境責任及公司治理納入考量。

富邦證券表示，高 ESG評分的公司通常受大環境經濟負面影響相比於同業更小，更強的應對系統性風險能力可以為公司帶來更低的融資成本，進而有更高股票估值的良性循環。

今年初，新冠肺炎疫情開始蔓延的1到3月間，美國採用ESG策略作為主要投資的基金獲得456億美元的淨流入，而同一時期全球市場整體基金卻流出3,847億美元，兩者之間形成鮮明反差。

觀察今年2月因疫情爆發導致全球股市重挫，但美國ESG主題指數今年以來漲幅為11.07%，而標普500指數則為4.92%。拉長時間來看ESG相關的指數近1年、3年、5年分別上漲25.51%、53.51%、100.62%，同一期間標普500指數報酬16.87%、39.59%、71.99%，時間越久差距越大。美銀美林集團的研究也發現這一現象，並指出ESG排名前20％股票的每股盈餘下調幅度比ESG落後者小。

目前退休或大型資產管理機構大多擁有長期資金，因此，更加關注企業的長期發展趨勢。國際機構MSCI發現，ESG評級較高的公司較評級低的企業，更不容易發生風險事件。

富邦證券表示，在疫情衝擊全球經濟，投資人擔憂體質不佳的企業是否應聲倒下，高 ESG 評分的公司通常受大環境經濟負面影響相比於同業更小，更強的應對系統性風險能力可以為公司帶來更低的融資成本，進而有更高股票估值的良性循環。由此可見，落實ESG企業反而能讓投資趨吉避凶。

依據投行BofA預測，未來20年ESG基金管理的資產將達20兆美元以上，相當於標普500指數當前的規模。展望未來，目前全球包含英國、加拿大、日本、歐盟、台灣等十國，努力立法推動把ESG納入選股標準，預計有逾9兆美元的退休基金納入ESG相關標的，潛在金流相當可觀。

儘管台股市場規模不如歐美大，但是台股有一個相對強的優勢，就是高股利率。過去一年美股的股利率為2.54%、日本1.93%、中國2.31%，但是台灣卻有3.86%也就是將近4%的股利率。

富邦證券表示，目前台灣疫情衝擊小，且是半導體等科技製造重鎮，加上美中角力等因素，如中國產業去美化，及美國抵制中企，導致全球供應鏈轉變，訂單紛紛轉移至台灣，再搭上5G與AI等趨勢產業興起，基本面支持台股的展望與格局，落實ESG企業更是能在這波結構轉型中有相對優勢，因此，投資人可以關注市場上結合EGS和高股利題材的相關標的。

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