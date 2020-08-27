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開車族小確幸！下周國內汽、柴油價格估不調整
受颶風蘿拉影響美國墨西哥灣區海上鑽油平台作業影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.6元及0.9元，不過傳出中油可能將漲幅全部吸收，實際調整金額將於30日中午12時公告台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
累算至8月26日之7D3B周均價為 44.64美元，較上周44.12上漲0.52美元。新台幣兌美元匯率29.513較上週29.534升值0.021。
若下周各式汽、柴油價格均不調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升22.5元、95無鉛汽油每公升24.0元、98無鉛汽油每公升26.0元、超級柴油每公升19.8元。
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