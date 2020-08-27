快訊

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

8月消費者信心指數微幅上升 就業、投資股市則顯悲觀

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」調查的總數為71.33點，與上月相較上升1.9點，其中上升最多為「購買耐久財」，下降最多則為「投資股市時機」。

中大台灣經濟發展研究中心表示，本次調查六項分項指標，其中家庭經濟狀況、國內經濟景氣、購買耐久財三項指標上升，物價水準一項指標持平。值得注意的是，就業機會、投資股市時機二項指標則是下降。

其中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，8月調查結果為108.9點，較上個月上升12.8點。上升幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為84.1點，與7月的調查結果相較上升2.5點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為84.85點，與7月調查結果相較上升2.2點。

「未來半年國內物價水準」則是沒有變動的指標，中大台灣經濟發展研究中心指出，本次調查結果為38.85點，與上個月調查結果相同。

至於下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，8月調查為40點，較上個月調查結果下降4.1點。下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，8月調查結果為71.3點，與7月調查結果相較下降2點。

中大台灣經濟發展研究中心分析指出，從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。其中，「購買房地產時機」指標部分，8月調查結果為98.5點，較7月的調查結果上升5.1點。「目前健康狀況」指標部分，8月調查結果為97.7點，較上月的調查結果上升5.8點。「預期健康狀況」指標部分，8月調查結果為93.9點，與7月調查結果相較上升6點。

8月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為109年8月18日至22日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2838位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

物價

延伸閱讀

陸官方：7月工業企業利潤增速繼續加快

匯銀：外資「收假」 台幣9月看升

精元本季營收 拚新高

創7、8月10年新低！南部大雨石門水庫大晴天 蓄水跌破48%

相關新聞

「高記」8/30熄燈 第三代想在永康街重起爐灶 房仲提醒需留意這些眉角

台北市永康商圈70年老字號「高記」，因店面2、3樓違規，頻遭罰款，現址將於8月30日吹熄燈號；對此，高記第三代朱怡穎透露，預計年底前另尋新址開店，應會繼續於商圈附近營業。

旅行社出入團 無限期暫停 業者憂倒閉潮

交通部觀光局昨（26）日宣布，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判，以及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團...

8月消費者信心指數微幅上升 就業、投資股市則顯悲觀

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」調查的總數為71.33點，與上月相較上升1....

生華科新藥獲美國FDA緊急核准 即刻進入臨床試驗

生華科（6492）正式躋身全球抗新冠隊伍之列，該公司今（27）日宣布，新藥Silmitasertib（CX-4945）已...

燃油附加費 9月調升

航空貨運成為華航、長榮航減緩這波疫情衝擊的救火隊，雖然近期航空貨運價格有鈍化情況，但市場需求還是很強勁，貨運運量已逐漸回...

航空旅旅業轉型求生 全力拚貨運國旅商機

觀光局下令無限期暫停出、接團。國內航空業及旅行社業者昨（26）日指出，可以預料但深感無奈，旅行社只能積極轉型求生，全力聚...

旅遊補助預算加碼 沒答案

安心旅遊補助預算將告罄，恐提早在9月上旬喊卡。交通部除規劃「爭取加碼、補助減半、提早截止」三方向因應，交長林佳龍昨（26...

能源加速轉型 綠電大增

經濟部能源局昨（26）日發布最新能源統計指出，今年第2季發電結構，燃氣占比較去年同季上升、燃煤占比則下降，太陽光電及風力...

疫情衝擊 紡織、工具機業 用電減

經濟部能源局昨（26）日指出，受新冠肺炎疫情衝擊，我國今年第2季能源消費較上年同季減少0.5%，呈現下降趨勢。其中，服務...

離岸風電投資案加速 投審會核准增資251.5億

投審會26日召開委員會議，共核准及備查13件重大投資案，七件僑外投資當中，有五件是離岸風電增資案，總計增資金額高達新台幣...

農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

農委會發放500萬張農遊券，效期只到9月17日，剩下22天，但截至前日統計為止，仍有高達220萬張尚未使用。農委會主委陳...

桃園離岸風機闖過環評仍因飛安被駁 麗威擬訴願或提告

蔡政府推動離岸風電遇障礙，麗威風力發電公司「桃園離岸風力發電廠興建計畫」，2017年7月通過環保署環評大會審查，但民航局連四年表態衝擊飛安「不宜設置」，中華電信也以風機位址會影響海纜反對，但計畫仍持續。本報上周報導此亂象後，能源局今天證實，昨已駁回麗威籌設許可，成為國內第一個通過環評卻被駁回的離岸風電案。

熱門新聞

離開台積電年薪還能有250萬嗎？網解答超「薪酸」

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

透露藍營大老曾問台經濟現況 謝金河：比你想像中還要好

農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

融券大回補 元大S&P原油正2溢價只剩下3%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。