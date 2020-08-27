8月消費者信心指數微幅上升 就業、投資股市則顯悲觀

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」調查的總數為71.33點，與上月相較上升1.9點，其中上升最多為「購買耐久財」，下降最多則為「投資股市時機」。

中大台灣經濟發展研究中心表示，本次調查六項分項指標，其中家庭經濟狀況、國內經濟景氣、購買耐久財三項指標上升，物價水準一項指標持平。值得注意的是，就業機會、投資股市時機二項指標則是下降。

其中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，8月調查結果為108.9點，較上個月上升12.8點。上升幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為84.1點，與7月的調查結果相較上升2.5點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為84.85點，與7月調查結果相較上升2.2點。

「未來半年國內物價水準」則是沒有變動的指標，中大台灣經濟發展研究中心指出，本次調查結果為38.85點，與上個月調查結果相同。

至於下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，8月調查為40點，較上個月調查結果下降4.1點。下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，8月調查結果為71.3點，與7月調查結果相較下降2點。

中大台灣經濟發展研究中心分析指出，從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。其中，「購買房地產時機」指標部分，8月調查結果為98.5點，較7月的調查結果上升5.1點。「目前健康狀況」指標部分，8月調查結果為97.7點，較上月的調查結果上升5.8點。「預期健康狀況」指標部分，8月調查結果為93.9點，與7月調查結果相較上升6點。

8月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為109年8月18日至22日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2838位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。