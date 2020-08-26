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疫情衝擊 紡織成衣業第2季能源消費年減逾三成

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

經濟部能源局今（26）日指出，受新冠肺炎疫情衝擊，我國今年第2季能源消費較上年同季減少0.5%，呈現下降趨勢。其中，服務業部門年減5.3%，工業則僅年減0.1%，住宅增加4.1%。

值得注意的是，工業部門中，今年第2季紡織成衣及服飾業能源消費年減逾三成，運輸工具製造業則年減二成二。反映出紡織和工具機業受到全球需求減緩，訂單減少之衝擊。

能源局表示，今年第2季我國能源供給及消費，和去年同期相比，皆因受到疫情影響而呈下降趨勢，但5月起已漸回升至上年當月水平。惟近期全球疫情再度升溫，美中貿易爭端未解，我國經濟、產業狀況仍面臨諸多不確定性，能源供需情勢變化尚待關注。

我國今年第2季能源消費受疫情衝擊而減少。若觀察部門別，能源局統計指出，能源部門自用、服務業部門減少6.8%與5.3%最多；工業部門則因電子業逆勢成長，能源消費僅小幅減少0.1%；住宅部門因防疫期間民眾居家時間較長與減少外食而增加4.1%；運輸部門則受油價4月觸底及5月起國內旅遊回溫影響略增1.8%。

整體來說，今年第2季能源部門自用、服務業、工業部門消費減少，住宅及運輸部門則增加。能源局進一步分析，能源部門自用減少6.8%，主因煉油廠煉油量減少所致。

至於服務業部門今年第2季能源消費年減5.3%，其中以批發及零售業受疫情影響最鉅，降幅達11.2%，其餘業別亦多呈減少趨勢，但5月起已漸回升；惟倉儲、通信、公共行政業相對增加，抵消部分減幅。

占比逾六成的工業部門今年第2季能源消費年減僅0.1%，係傳產與電子業國際需求交互影響所致。能源局分析，傳統產業受疫情衝擊能源消費減少，其中，紡織成衣及服飾業減少31.5%最多，運輸工具製造業亦顯著減少21.9%，化材業及鋼鐵業分別減少3.7%及3.9%，但較上季降幅已漸減緩。惟電子業受惠於遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求上升使能源消費增加5.8%，抵消部分減幅。

能源局表示，住宅部門今年第2季能源消費增加4.1%，主因是民眾居家時間較多、外食減少，以及今年5、6月平均氣溫較高影響，各項能源使用普遍增加。運輸部門增加1.8%，主要是受油價4月觸底及5月起之國內旅遊回溫影響，公路車用汽油增加4.6%。

疫情 電子業

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