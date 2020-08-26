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南台灣降豪雨 蘇貞昌視察水災緊急應變小組

經濟日報 / 記者鄭鴻達楊文琪／即時報導

受到西南風增強影響，南台灣部分地區出現豪雨情形，行政院長蘇貞昌今（26）下午視察經濟部水災緊急應變小組，並與台南市、高雄市及屏東縣相關單位視訊連線，關心地方情形。因應極端型氣候及可能帶來的急降雨，蘇揆指示相關同仁就各種狀況提早預判及因應，並與地方保持密切溝通，讓傷害減到最低。

蘇揆指出，為防範急降雨及災損，以及預防未來可能的急降雨，目前經濟部應變小組二級開設，感謝經濟部長王美花迅速判斷，也慰勉相關同仁辛勞。蘇揆表示，同仁有責任在身，應密切注意，充分掌握第一時間的相關資訊，各式準備、物料、配備等也應到位。

蘇揆表示，感謝水利署平日所做的相關建設，例如滯洪池等設施在第一時間發揮功能。平日因應急降雨及急速天候變化的各種因應措施，應列為參考經驗，並作為研判及復建的資料。院長強調，天氣隨時有各種變化，所有同仁務必盡心盡力、善盡職責，與地方政府保持溝通順暢，並且給予地方協助，以減少人民損失，讓傷害減到最低。

行政院表示，蘇揆也與台南市副市長許育典、屏東縣水利處長江國豐視訊連線，除關心當地降雨及積淹水情形，也為工作同仁加油打氣。許育典回報，台南市滯洪池在此次豪雨發揮功效，大幅減少當地積淹水情形。隨後，蘇揆也致電正在外視察道路積淹水災情的高雄市長陳其邁，蘇揆表示應儘速排除市區道路積淹水情形，注意交通安全維護管理，並應注意北高雄的農損狀況。

淹水 經濟部 豪雨

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