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胡貝蒂：強化女企業家培力可為亞太區經濟帶來成長

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部中企處副處長胡貝蒂表示，經濟發展過程中，看到女性企業家的角色越來越顯重要。因此，政府必須確保性別友善的經營環境，以促進產業良性發展。 圖／經濟部提供
經濟部中企處副處長胡貝蒂表示，經濟發展過程中，看到女性企業家的角色越來越顯重要。因此，政府必須確保性別友善的經營環境，以促進產業良性發展。 圖／經濟部提供

APEC女性新創企業加速器工作坊26日、27日二天採線上視訊會議方式進行，逾40位來自印尼、台灣及其他APEC經濟體成員參與，特別針對女性企業家培力及強化亞太區域中小企業合作等議題，進行交流。

經濟部表示，本次會議由中企處副處長胡貝蒂，及印尼合作暨中小企業部財務副部長Hanung Harimba Rachman揭開序幕。胡貝蒂表示，經濟發展過程中，看到女性企業家的角色越來越顯重要。因此，政府必須確保性別友善的經營環境，以促進產業良性發展。當前女性企業家潛能，尚未完全發揮。透過女性企業家培力，將可為亞太區域整體經濟，帶來包容性成長與繁榮發展。

經濟部指出，即便近年女性市場進入及資本取得能力逐漸提升，然而，根據2019年APEC研究報告指出，女性與男性相比，仍較難取得銀行信用認可。其次，市場進入條件，女性仍然面對許多法規及世俗規範的限制。

因此，為帶領女性企業及女性新創團隊，擴大市場參與，促進女性市場進入及資本取得條件，台灣、馬來西亞、泰國、菲律賓於2019年提出「APEC女性新創企業加速器倡議」。

經濟部表示，今、明二天的會議即是APEC女性新創企業加速器倡議的首場活動，盼透過鼓勵亞太區域經濟體間企業經驗分享，或是加速器資源共享，促進女性新創企業再創事業高峰。

後續工作坊則將於10月在馬來西亞、11月在台北陸續展開，並於今年11月18日壓軸舉行「APEC女性新創企業加速器高峰論壇」。

APEC 馬來西亞 經濟部

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