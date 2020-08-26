女友嫌他月薪3萬6太少提分手交往藥師 網笑：有拿不完的口罩

情侶交往總是會有不同的價值觀，對於金錢上的觀念男女時常也會有分岐，一名男網友表示，女友嫌棄他月收入3萬6太少，突然提分手還無縫接軌藥師，但查詢過薪資平台後發現他的年收入已經超過受雇族群50%，讓他感嘆：「後面那些50%的人找對象有多難？」

男網友在臉書靠北女友表示，女友嫌棄他收入太少，而與女友交往期間，對方吃他的、住他的，上下班還要接送，分手後更無縫接軌跑去跟藥局的藥師交往，但是原PO一個月薪資好歹有3萬6，年收也有52萬，他也認為自己的收入還算可以，並且查詢過薪資平台後，發現自己年收入贏過受雇族群50%了，「越想越可悲．這樣體貼女友的都被嫌棄了，真不知道後面那些50%的人找對象有多難」。

許多網友紛紛回應，「跟藥師交往可能有拿不完的口罩」、「外送人員薪水都比你高」、「36K是真的很低啊」、「被分手查薪資平均，我也是醉了」、「沒辦法，誰叫藥局藥師能知道哪種藥比較好避孕且副作用少」。

不過也有網友安慰，「所有的事都不會是突然，也要看你們之間相處發生什麼事，才會讓女生這麼做」、「愛情用金錢衡量只會顯得更加廉價」、「肯努力工作不偷不搶也是獨立了。很多人未來都是潛力股，別太短視近利啦」。