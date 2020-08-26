陳正祺：從電子五哥來看 台灣是新創企業成長沃土

經濟部政務次長陳正祺今（26）日指出，台灣是非常良好的新創企業成長的沃土和環境，現在已成為跨國企業的「電子五哥」，當年也都是小小的新創微中小型企業。美國也有同樣的經驗，像是Facebook、google、Apple，它們的年齡也都在50歲以下。

陳正祺今出席「2020台灣早期投資論壇」致詞時指出，他過去曾經派駐過很多地方，包括：東南亞、美國、日內瓦、比利時等歐洲國家，以他的派駐經驗他曾觀察每個國家的經濟發展，發現一個很重要的特色，那就是在世界這麼多主要先進的經濟體裡面，很少可以找到一個國家裡的微中小企業，可以成長為跨國性的大型企業，但台灣和美國卻都是如此。

陳正祺表示，像是日本的三井、三菱、TOSHIBA，還有歐洲的西門子，它們都是百年大企業，他們一向以百年大企業為榮。但，台灣則以新創企業為傲。

陳正祺表示，在台灣成為新創企業，前景是非常光明的，因為台灣提供非常自由開放的環境，以及讓企業成長的空間，並有充實的資金來源、法規鬆綁、人才培育，這些都是政府非常重視的政策。

此外，經濟部中企處也自8月1日起開始提供微型企業貸款，只要是100萬元以下的貸款，就從簡、從寬、從速，讓有需要資金來源的新創企業能夠趕緊拿到第一筆資金。

陳正祺並表示，新冠肺炎疫情對全世界經濟都造成很重大的影響，但疫情是危機，也是轉機，也有商機。當全世界各國都預估今年經濟成長率將衰退的同時，台灣則一支獨秀維持正成長，這當中除了醫療器材、ICT產業外，很多新創企業也都逆勢成長。