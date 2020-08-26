台中去年每戶平均所得130萬住51.7坪 市民：這是個夢吧

台中市政府主計處公布2019年台中市家庭收支調查，平均每戶所得收入為129.8萬元，平均每戶可支配所得108.3萬元，分別比107年增加1.46%及1.60%。另每人平均可支配所得35.3萬元，也比107年增加2.60%。

主計處表示，家庭收支調查的目的為瞭解台中市各類家庭收支情形，以估計市民所得、研究個人所得分配及消費支出型態，這次以台中市2019年年中現住家庭戶數97萬9469戶為抽樣副母體，採用「分層二段隨機抽樣法」抽取樣本2000戶實地訪查。

主計處指出，去年國內經濟穩定成長，全年經濟成長率達2.71%，帶動台中市2019年平均每戶所得收入達129.8萬元，平均每戶每月收入為10.82萬元，較前年增加1.9萬元或1.46%。

平均每戶可支配所得（即所得收入扣除非消費支出）是108.3萬元，較107年增加1.7萬元或1.60%。平均每人可支配所得為35.3萬元，較107年增加9000元或2.60%。

將家庭依可支配所得大小排列，並按戶數分成五等分，台中市2019年最高20%家庭平均可支配所得210.6萬元，較前年215.9萬元少5.3萬元丶2.44%。

台中市去年最低20%家庭40萬元，比前年38.2萬元增加1.8萬元或4.67%。

台中市2019年擁有自有住宅的家庭占比87.30%；平均每戶住宅建坪51.77坪(包括陽台丶梯間丶走廊等)雖較前年減少0.78坪或1.48%，仍高於台灣地區的45.09坪達6.68坪，顯示居住空間相對舒適。

不過多位受訪的市民表示，這跟自己的現況不符，平均每戶坪數51坪「這是個夢吧！」尤其每人平均可支配所得每月將近3萬「不可思議。」