快訊

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

數位時代大躍進？陸推「數位人民幣」之虛與實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中去年每戶平均所得130萬住51.7坪 市民：這是個夢吧

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府主計處調查，台中人去年平均每戶所得近130萬，比前年有錢。圖/台中市政府提供
台中市府主計處調查，台中人去年平均每戶所得近130萬，比前年有錢。圖/台中市政府提供

台中市政府主計處公布2019年台中市家庭收支調查，平均每戶所得收入為129.8萬元，平均每戶可支配所得108.3萬元，分別比107年增加1.46%及1.60%。另每人平均可支配所得35.3萬元，也比107年增加2.60%。

主計處表示，家庭收支調查的目的為瞭解台中市各類家庭收支情形，以估計市民所得、研究個人所得分配及消費支出型態，這次以台中市2019年年中現住家庭戶數97萬9469戶為抽樣副母體，採用「分層二段隨機抽樣法」抽取樣本2000戶實地訪查。

主計處指出，去年國內經濟穩定成長，全年經濟成長率達2.71%，帶動台中市2019年平均每戶所得收入達129.8萬元，平均每戶每月收入為10.82萬元，較前年增加1.9萬元或1.46%。

平均每戶可支配所得（即所得收入扣除非消費支出）是108.3萬元，較107年增加1.7萬元或1.60%。平均每人可支配所得為35.3萬元，較107年增加9000元或2.60%。

將家庭依可支配所得大小排列，並按戶數分成五等分，台中市2019年最高20%家庭平均可支配所得210.6萬元，較前年215.9萬元少5.3萬元丶2.44%。

台中市去年最低20%家庭40萬元，比前年38.2萬元增加1.8萬元或4.67%。

台中市2019年擁有自有住宅的家庭占比87.30%；平均每戶住宅建坪51.77坪(包括陽台丶梯間丶走廊等)雖較前年減少0.78坪或1.48%，仍高於台灣地區的45.09坪達6.68坪，顯示居住空間相對舒適。

不過多位受訪的市民表示，這跟自己的現況不符，平均每戶坪數51坪「這是個夢吧！」尤其每人平均可支配所得每月將近3萬「不可思議。」

經濟成長率

延伸閱讀

桃機第3跑道拚完工 鄭文燦：不能打破「先建後遷」

申請要快！住宅補貼本月31日截止受理

政府住宅補貼多 租金補貼最高5000元戶數也加倍

他嘆月薪5萬不夠用 眾人共鳴：網路都鬼扯，這才是現實人生

相關新聞

台中去年每戶平均所得130萬住51.7坪 市民：這是個夢吧

台中市政府主計處公布2019年台中市家庭收支調查，平均每戶所得收入為129.8萬元，平均每戶可支配所得108.3萬元，分...

能源轉型 燃氣、太陽光電及風力占比皆提高

依據經濟部能源局今（26）日發布的最新能源統計資料顯示，我國今年第2季發電結構燃氣占比較去年同季上升，其他能源皆下降。

經濟部：Q2能源供給與消費已漸回升 關注疫情再度升溫

經濟部能源局今（26）日指出，我國今年第2季能源供給與消費受新冠肺炎疫情影響，較上年同季分別減少6.1%與0.5%，呈現...

無殼蝸牛運動31周年 給L的公開信：是妳在幫房東買房

今天是「無殼蝸牛」運動31周年。但31年來，高房價問題卻越演越烈，年輕一代，更是望屋心嘆。

愛奇藝、淘寶遭鍘 賴士葆：蔡政府當川普馬前卒聰明？

繼愛奇藝後，淘寶台灣也遭經濟部開鍘，認定董事會組成、商標跟用戶個資都跟大陸阿里巴巴有關係，限期不改善就要撤資。國民黨立委...

環保署 擬對製造業徵碳費

環保署將於今年底提出《溫室氣體減量及管理法》修法草案，其中以開徵「碳費」最受產業界關注。環保署昨（25）日透露，已陸續與...

碳交易並行 不會剝兩層皮

環保署推動溫管法修法，將納入碳費機制。環保署官員表示，在碳費、碳稅、碳交易等制度中，碳費的可行性最高，企業接受度也最高。...

蔡總統：台美緊密 有助洽簽雙邊貿易協定

蔡總統昨晚出席「台北市美國商會」二○二○謝年飯表示，「台美的密切夥伴關係，讓我們有機會提議洽簽雙邊貿易協定，加強合作」，...

國發會：紓困將儘速執行

工總昨（25）日發表2020年白皮書，以「防疫、紓困、救經濟」為主題，提出九大議題。國發會表示，因應新冠肺炎疫情的衝擊，...

工總一改往例 建言未凸顯兩岸議題

全國工業總會發布「2020年工總白皮書」，照例對政府政策提出八大建言，其中有一項重頭戲就是兩岸政策。昨（25）日的記者發...

工總2020年白皮書 憂「雙颱效應」衝擊經濟

全國工業總會昨（25）日發布「2020年工總白皮書」，以「防疫、紓困、救經濟」為主軸，主張國內紓困3.0應儘快地從立法院...

新聞眼／蔡政府已讀不回 兩岸建言不提也罷

「工總白皮書」可說是工商團體年度大事，每年提出的兩百多項建議，承載了台灣業界所有期盼，不過，今年有一項「例行呼籲」意外地...

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

2000萬該買房還是股票？網友點出「抉擇關鍵」：風險較低

蘋果證實：新iPhone SE印度生產 緯創有喜

引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

新光金世代傳承 吳東進：將實施員工持股信託

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。