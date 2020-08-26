能源轉型 燃氣、太陽光電及風力占比皆提高

依據經濟部能源局今（26）日發布的最新能源統計資料顯示，我國今年第2季發電結構燃氣占比較去年同季上升，其他能源皆下降。

能源局指出，109年第2季燃氣發電占比提高3.8百分點，燃煤發電占比下降1.9百分點；再生能源占比雖因慣常水力受限天候影響而減少0.7百分點，但太陽光電及風力發電量皆顯著增加59.4%及65.4%（裝置容量分別增加34.9%及20.1%），顯示整體發展仍朝政府能源轉型目標邁進。

此外，能源供給與消費也呈現同樣態勢．根據能源局的最新資料顯示，我國今年第2季依能源類別分析，電力、煤及煤產品、石油產品減少，天然氣則增加3.2%。

能源局指出，煉油廠多以煉製過程回收之煉油氣作為燃料，然因煉油氣產量隨煉量下降而減少，改以天然氣替代，使煉油廠用氣增加57.6%；另住宅用氣因疫情期間民眾減少外食而增加10.5%；工業及服務業部門用氣則受景氣影響分別減少2.6%及9.3%，抑低部分增幅。

煤及煤產品則減少2.1%，主因傳統產業受疫情影響嚴重，使紡織業用煤減少42.1%，化材業及鋼鐵業亦分別減少3.3%及0.4%。

電力消費則減少1.2%，主因服務業用電受疫情影響而減少5.8%，但5月起已漸回升；工業用電微幅減少0.8%，主因傳統產業用電降幅超越電子業的用電增幅，但6月已止跌回升；另住宅用電增加3.5%，抵消部分減幅。

另，石油產品減少0.1%，主因煉油廠煉量減少使能源部門煉油氣減少16.0%，以及工業用油受景氣影響而減少19.8%；但運輸用油及住宅用液化石油氣則分別增加1.8%及10.9%，抵消部分減幅。