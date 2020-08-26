經濟部：Q2能源供給與消費已漸回升 關注疫情再度升溫

經濟部能源局今（26）日指出，我國今年第2季能源供給與消費受新冠肺炎疫情影響，較上年同季分別減少6.1%與0.5%，呈現下降趨勢，但5月起已漸回升至上年當月水平。

只是，近期全球疫情再度升溫，美中貿易爭端未解，能源局表示，我國經濟、產業狀況仍面臨諸多不確定性，能源供需情勢變化尚待關注。

能源局進一步分析指出，我國今年第2季的能源供給又較消費降幅為劇，主因國際油品需求大幅萎縮導致出口減少，國內煉油廠原油及石油產品進口因而減少18.0%。

能源消費亦受疫情衝擊而減少，其中，能源部門自用、服務業部門減少6.8%與5.3%最多。工業部門則因電子業逆勢成長，能源消費僅小幅減少0.1%；住宅部門因防疫期間民眾居家時間較長與減少外食而增加4.1%，運輸部門則受油價4月觸底及5月起國內旅遊回溫影響略增1.8%。能源消費類別以煤及煤產品、電力分別減少2.1%及1.2%最多，石油產品微幅減少0.1%，天然氣則反向增加3.2%。