最新！中裕獲新冠肺炎最新單株抗體授權

中裕（4147）最高科技顧問何大一博士領導的原愛滋病研發團隊經過數個月日以繼夜的努力，已經成功從住院重症病患體內分離出九個高療效的抗COVID-19病毒的抗體，在倉鼠上驗證其中和病毒的效力 ，並於今(2020)年7月22日刊登於權威期刊Nature Journal，獲得世界各專業相關領域注目。

中裕經審慎評估相關環境條件及未來可能利基後，積極爭取到其中代號為2-43的單株抗體，並與哥倫比亞大學於美國時間昨（25）日完成簽署該項抗體的全球獨家授權合約。

根據美國FDA發佈的新冠病毒治療藥物加速開發準則（Coronavirus Treatment Acceleration Program, CTAP），中裕已於日前啟動研發及生產的規畫，預計明年春天進入人體一期臨床,，再進入後期臨床試驗，並於最短時間內向美FDA 提出緊急使用授權的申請，以提供病患使用。

中裕將依照契約約定給付哥大簽約金，後續按進度支付之研發及銷售里程金，以及按淨銷售額一定比例之銷售權利金。基於哥大慣例，不揭露相關之授權條件。中裕已將前期的支付比例壓低，以降低風險。相關金額會在往後財報中按規定揭露。

中裕表示，2-43抗體是何大一團隊找出用於中和COVID-19病毒最具效力的九個抗體之一。倉鼠實驗的數據顯示只需注射微量即可除去99.99%的病毒。中裕已將此列為最優先項目，自行生產抗體並製造肌肉注射劑型成品，以便快速並廣泛使用。除了在歐美感染重災區預期會有極大的需求外，對於台灣未來開啟國門後的疫情控制也勢必有助益。

在符合中裕核心研發領域（病毒傳染性疾病）及生產能量內，以相對優惠的授權條件向世界知名的權威研究機構技轉研發新藥，將有助於公司資源的有效運用及公司整體價值的提升。

依照中裕自有資金現狀，足以支持該授權抗體藥物之生產開發，以及臨床初期相關費用支出。中裕用於治療愛滋病的Trogarzo在美銷售進入第三年，也即將在歐洲正式展開行銷，收入將大幅成長，提供營運資金。未來COVID-19抗體進行三期臨床試驗時，中裕會審酌到時資金的需求及市場條件，再進行可能的財務規劃或業務合作。