碳交易並行 不會剝兩層皮

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

環保署推動溫管法修法，將納入碳費機制。環保署官員表示，在碳費、碳稅、碳交易等制度中，碳費的可行性最高，企業接受度也最高。而現行溫管法中已經存在的碳交易制度，雖不急著啟動，但也不會自溫管法中刪除，未來將與碳費雙軌並行。

透過經濟誘因促使企業減碳是世界趨勢，國際上，包括碳交易、碳費、碳稅等方式，都有國家採納。

所謂碳交易，是指政府訂定排碳總量管制目標，再分配碳權給排碳業者，若排碳量少於管制目標，多餘的碳權可以釋出，進行交易；而排碳較多的業者，則可購買碳權。

環保署環管處長蔡玲儀表示，現行溫管法中已有碳交易制度，然而台灣總排碳量過度集中在排碳大戶，環保署徵詢台電、中鋼等業者，都認為若實施總量管制及碳交易，手邊即使有多的碳權，「一個都不會釋出」，因為自己都不夠用，市場落於「無碳權可買」的窘境。

至於碳費或碳稅，蔡玲儀說，業界認為，若交由財政部收取碳稅，稅收將直接入國庫，難以達到業界期待的專款專用，因此才會選擇徵收碳費，並由環保署主管，修法程序也較為簡單。

蔡玲儀表示，雖然碳交易推動不易，但修法不會將碳交易制度刪除，未來將會與碳費並存，日本也是兩種制度都有，但不會「一隻牛剝兩層皮」，徵收碳費者就不會適用碳交易總量管制。

環保 中鋼 財政部

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