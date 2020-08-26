環保署 擬對製造業徵碳費

經濟日報 / 記者翁至威謝柏宏／台北報導

環保署將於今年底提出《溫室氣體減量及管理法》修法草案，其中以開徵「碳費」最受產業界關注。環保署昨（25）日透露，已陸續與業界溝通，碳費徵收初步有三方向，第一，預計將借鏡新加坡，新加坡目前費率為每噸碳約新台幣100元。

第二，初步以製造業排碳大戶為主要對象，住商、運輸業將排除。第三，法案通過後一定會給予緩衝期，讓業界有時間因應。

不過環保署官員表示，開徵碳費方向雖逐漸明朗，但僅是初步方向，現在正進行產業衝擊評估，包括對經濟成長影響、會不會帶動物價上漲等，會做好完整評估並聽取各界意見後，費率才會拍板。

工總秘書長蔡練生回應表示，徵收碳費應考量到企業減少碳排放所增加的成本，避免雙重課徵。此外，今年疫情對於製造業產生重大衝擊，不宜在此時立法強制徵收碳費。

環保署曾在立法院承諾，將於今年底提出溫管法修法草案。據了解，環保署續蒐集各界意見；針對收取碳費，官員指出，工總等企業界代表多認為，徵收碳費「可以談」，但希望有棒子也要有蘿蔔，呼籲碳費要能專款專用，用以補貼企業減碳相關支出或設備升級成本。

國際上已不少國家徵收碳費，歐美國家平均費率較高，例如德國每噸約新台幣800元、加拿大每噸約新台幣420元，官員表示，台灣不太可能比照歐美費率，衝擊過大，最有可能的方案是參考新加坡做法，也就是每噸二氧化碳當量，約收取新台幣100元左右，不過實際費率尚未拍板。

此外官員表示，目前初步鎖定「製造業排碳大戶」，是因為製造業碳排就占了52%，未來將是碳費主要徵收對象；而運輸業雖也是移動汙染源，但現行就已徵收燃料費、空汙費，暫時排除於碳費徵收範圍。

至於何謂排碳大戶？是否會比照溫管法登錄溫室氣體排放量標準，以2.5萬噸以上為門檻？官員表示尚未確定，仍待蒐集各界意見。

業界認為，今年受疫情影響，企業慘兮兮，並非適合的修法時機。不過依據期程，若環保署順利在年底提草案，後續還須舉辦公聽會、送行政院、立法院，最快也要明年才能完成三讀。官員表示，即使修法通過，一定會給予緩衝期讓企業因應，不會倉促上路。

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