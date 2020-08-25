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網通族群添新兵 康全電訊預計9月底上櫃

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

網通族群即將添新兵，主攻利基型市場的康全電訊（8089）暫定於9月23日掛牌上櫃，康全上半年受惠新冠肺炎疫情，帶動營收增長，展望下半年，康全看好光通訊中繼設備已在歐美市場進入測試，預期將於第4季開始出貨，為下半年營運增添動能。

康全電訊主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售業務，客戶包含國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商，並以「COMTREND」品牌行銷，公司三大產品線為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備。

有別於國內網通同業產品多偏重於用戶端及家庭網路設備，康全近年來在非標準的利基市場耕耘有成，自主開發出光通訊中繼設備DPU。DPU常裝設於惡劣環境下，除了要滿足較高等級的防塵、防水、防雷擊等規格外，還必須突破惡劣環境下缺乏電源供應的問題。

展望未來，康全看好隨著網路服務多元化發展，加上各國持續擴大及升級寬頻基礎建設下，未來通訊產業仍將持續蓬勃發展。基於大量佈建及運營的成功案例，康全會更進一步致力於將利基型產品擴展到各個區域及更多客戶，故在持續拓展客戶及市場下，未來業績與獲利成長應屬可期。

康全總經理邱裕昌指出，康全現在是找策略夥伴一起擴大出海口，因為不同國家有不同客製化需求，康全現在是除了亞太市場外，今年已經打入歐洲、美國市場，目前正進行測試，預期今年第4季開始小量出貨。

邱裕昌表示，新冠疫情對康全帶來正面效益，因為隨著疫情的爆發，民眾宅在家防疫，帶動寬頻需求增加，而康全產品不用進府安裝，不會對傳染的風險。

法人指出，康全累計今年前7個月營收達16.29億元，年增11.8%，預期上半年動能將延續到下半年。隨著歐洲、北美市場光通訊中繼器於今年第4季小量出貨，預期將於2021年放量。

康全電訊去年及今年上半年度之營業收入分別為24.5億元及13.6億元，毛利率分別為30.8%及31.2%，也因為康全的產品具備差異化，因此毛利率比網通同業高出不少。每股盈餘（EPS）分別為3.29元及2.26元。

光通訊 疫情

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